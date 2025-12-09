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Новости по тегу #Жанна Истомина

МВД: более 3,5 тыс. наркопреступлений выявили в Беларуси за 2025 год
09 декабря 2025 06:28

МВД: более 3,5 тыс. наркопреступлений выявили в Беларуси за 2025 год

Чем опасны синтетические наркотики – рассказала врач-нарколог
03 октября 2025 18:03

Чем опасны синтетические наркотики – рассказала врач-нарколог

«До подростков трудно достучаться». Рассказываем, почему курить вейпы очень опасно
15 декабря 2023 10:01

«До подростков трудно достучаться». Рассказываем, почему курить вейпы очень опасно

«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость?
09 октября 2022 13:57

«В городских аптеках в Минске есть такие тесты». Как в домашних условиях выявить у человека наркозависимость?

Ольга Абрамович о наркомании: «Необращение, нежелание получить эту помощь приведут к роковым последствиям»
06 октября 2022 14:43

Ольга Абрамович о наркомании: «Необращение, нежелание получить эту помощь приведут к роковым последствиям»

Почему подростки больше всего подвержены наркоторговле? Объяснили эксперты
06 октября 2022 10:17

Почему подростки больше всего подвержены наркоторговле? Объяснили эксперты

Почему снюс опаснее, чем сигарета? 2 причины не употреблять
22 апреля 2020 09:55

Почему снюс опаснее, чем сигарета? 2 причины не употреблять

Школьникам предложили надеть очки, имитирующие опьянение. Зачем?
05 марта 2019 09:49

Школьникам предложили надеть очки, имитирующие опьянение. Зачем?

«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?
07 февраля 2019 08:10

«Мы употребляем никотиновые ингаляции». Чем опасны электронные сигареты?

Школьники против наркомании: «Не стоит разбивать свою жизнь». Итоги проекта «STOP, наркотики» подвели в столице
15 октября 2018 17:42

Школьники против наркомании: «Не стоит разбивать свою жизнь». Итоги проекта «STOP, наркотики» подвели в столице