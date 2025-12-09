Новости по тегу #Жанна Истомина

За 11 месяцев из оборота изъяли 1300 килограммов запрещенных веществ. В их распространении участвовали в том числе иностранные граждане. Задержаны представители 21 страны.
«На нас навалились спайсы, которые продавались в ларьках. Мы не знали, что это такое. Мы были не готовы к тому, что это придет к нам», – главврач Минского городского клинического наркологического центра о ситуации в 2014-м
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