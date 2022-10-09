Почему мы сейчас живём лучше, чем многие страны Европы? Рассказал сенатор

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Как реализуется энерго- и газоснабжение в Беларуси? Справится ли Европа с энергетическим кризисом? И повлияет ли все это на наших граждан? Ответы на эти вопросы мы узнаем вместе с членом Совета Республики, генеральным директором государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» Алексеем Кушнаренко. «Торф – это наше национальное достояние». Почему? Никита Рачиловский:

Расскажите, пожалуйста, что представляет собой объединение «Белтопгаз», какие сегодня задачи стоят перед многотысячным коллективом?

Алексей Кушнаренко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

«Белтопгаз» – это государственное производственное объединение по топливу и газификации. Образовано объединение 30 лет назад, входит в состав Министерства энергетики. На сегодня в состав «Белтопгаза» входят 28 предприятий, численность работающих – 23 тысячи человек. В нашей деятельности два основных направления: газовая сфера и торфяная промышленность. Соответственно, и предприятия, которые входят в состав объединения, – это газовые хозяйства, строительные, проектные, научные, образовательные учреждения, а также промышленные и торфодобывающие заводы. Никита Рачиловский:

Насколько доступно населению нашей страны голубое топливо и каковы перспективы газификации? Алексей Кушнаренко:

На сегодня при поддержке государства проделана колоссальная работа по газификации природным газом. Природным газом газифицированы все 118 районов страны, все 115 городов, все 85 поселков городского, курортного и рабочего типа. Его используют 10 тысяч коммунально-бытовых и промышленных предприятий, а также 3 тысячи 564 сельских населенных пункта. На сегодня страна потребляет порядка 19 миллиардов кубических метров, процент газификации – 83 %. Это очень высокий процент, один из самых высоких на постсоветском пространстве. Никита Рачиловский:

Как развивается торфяная промышленность и какое значение она имеет для Республики Беларусь?

Алексей Кушнаренко:

Торф – это наше национальное достояние. Его запасы в нашей республике оцениваются в 2 миллиарда 400 миллионов тонн. Ежегодно добывается порядка 2 миллионов тонн, из которого производятся 1 миллион тонн продукции топливного назначения (в основном это брикеты) и порядка 200 тысяч тонн торфопродукции, которая используется для нужд сельского хозяйства. Республика Беларусь занимает 3 место в мире по уровню добычи торфа. Республика Беларусь занимает 1 место в мире по производству брикетов. При этом важно отметить, что вся эта продукция востребована, ее используют все 3 цементных завода в стране, предприятия энергетики, ЖКХ, а также около 200 тысяч частных домовладений. Торфяная промышленность развивается. Уже на сегодня доля торфа в местных видах топлива составляет 15 %. С 2008 года была реализована государственная программа «Торф», далее она трансформировалась в отраслевые программы. На сегодня мы реализуем отраслевую стратегию по развитию торфяных производств на 2021-2025 годы. Согласно этой стратегии обновляются основные фонды, приобретается техника, разрабатываются поля. Всего за пятилетку мы планируем добыть 11 миллионов тонн, из которых произвести 6,5 миллиона тонн торфяной продукции. Никита Рачиловский:

В какие страны наиболее объемно поставляется торфяная продукция? Алексей Кушнаренко:

Торфяная продукция поставляется в различные страны. На сегодня география поставок – 22 страны. Сенатор рассказал о секрете своего успеха Никита Рачиловский:

К профессиональному празднику вам присвоено звание «Почетный работник газовой и топливной промышленности», вы награждены медалью «За трудовые заслуги». Поделитесь, как вам удалось этого добиться и что для вас значат эти награды?

Алексей Кушнаренко:

Я очень люблю свою профессию, которую выбрал, когда поступал в Полоцкий государственный университет на специальность «Теплогазоснабжение». Прошел 25-летний путь от молодого специалиста до руководителя. На моем профессиональном и жизненном пути встречались замечательные наставники, дружные и сплоченные коллективы, у которых я учился и продолжаю это делать сегодня. Для меня труд – это ежедневная работа над собой. Ко всем наградам и званиям отношусь как к высокой оценке своего труда и труда людей, которые работают вместе со мной. Для меня это стимул делать еще больше для развития нашей отрасти во благо народа, во благо нашего государства. При этом все свои награды разделяю с семьей, потому что при всех сложностях работы для меня очень важны поддержка и понимание родных и близких. Никита Рачиловский:

Имея уже большой опыт за спиной, расскажите, каким должен быть специалист вашей отрасли? Алексей Кушнаренко:

Это прежде всего должен быть человек, который предан своему делу. Наша работа связана с обслуживанием сложнотехнического оборудования, поэтому она требует высокой квалификации и необходимости постоянного обучения. У торфяников это еще и тяжелый физический труд. Вообще, работа в торфяной промышленности в чем-то с родни работе в сельском хозяйстве. У газовиков это еще дополнительная ответственность, связанная с обслуживанием наших систем и с теми потенциальными рисками, которые таит в себе газообразное топливо. Поэтому порой приходится принимать сложные решения. Их надо принимать быстро и зачастую в экстремальных условиях. Каждый работник газового хозяйства должен быть к этому готов. Поэтому для выполнения задач, которые перед нами стоят, должны быть жесткая дисциплина и порядок.

Никита Рачиловский:

На фоне мирового энергетического кризиса как вы можете прокомментировать ситуацию в энергетической отрасли в нашей стране? Алексей Кушнаренко:

Энергетика Беларуси стабильна, сбалансирована и предсказуема. Вы правильно отметили те кризисные явления, которые затронули многие страны. Так, например, в Европе природный газ на биржах сейчас котируется по ценам в районе 2 тысяч долларов за 1 тысячу кубических метров, а в определенные периоды эта цена доходила до 3 тысяч 800 долларов. В то же время Республика Беларусь покупает газ по 128 долларов 52 цента на границе с Российской Федерацией. Большая работа ведется по диверсификации поставок энергоресурсов. Мы строим свою атомную станцию, которая в перспективе будет замещать до 4,5 миллиарда кубических метров природного газа. Мы широко используем местные виды топлива (дрова, щепу, торф), работают гидростанции, используются возобновляемые источники энергии – все это позволяет обеспечить потребителей страны необходимым количеством энергии по доступным ценам. Никита Рачиловский:

Что значит лично для вас быть сенатором? Алексей Кушнаренко:

Для меня это большая честь и большая ответственность. Я представляю в Совете Республики Шкловский, Круглянский и Белыничский районы и старюсь быть максимально эффективным в своей деятельности. Для меня пример сенатора – это наш председатель Кочанова Наталья Ивановна. Так любить свою страну, столько делать для ее развития, при этом каждый день решать от важнейших государственных задач до конкретных проблем обратившихся людей, при этом обладать фантастической работоспособностью – это заслуживает как уважения, так и восхищения. И нам всем есть, на кого равняться. Что должен знать каждый белорус? Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, какую основную мысль нужно донести до подрастающего поколения? Алексей Кушнаренко:

Я очень люблю и общаться, и работать с молодежью. Тут для меня главный принцип – диалог на равных. Основную мысль и посыл, которые я хочу всегда при общении донести до молодежи, – это о том, что на сегодня в стране созданы все условия для их развития. Если ты чего-то хочешь добиться в жизни, то благодаря тем условиям, которые есть, своему старанию, трудолюбию, возможностям ты обязательно этого добьешься. Главное, что должна сделать молодежь, – это сохранить устои нашего общества, приумножить их и передать это следующему поколению.

Никита Рачиловский:

На что нужно обращать особое внимание, когда мы говорим про сохранение исторической памяти? Алексей Кушнаренко:

Главное – это помнить ту цену, которую заплатил белорусский народ, чтобы сегодня жить в свободной и независимой стране. Ведь еще 30-40 лет назад, думаю, никто бы не рассуждал на тему победителей ВОВ, но прошло время, и современные технологии в руках деструктивных сил пытаются переписать историю, внести определенный разлад в наше общество. Конечно, мы должны адекватно реагировать, а том числе мы, члены Совета Республики, на законодательном уровне, что мы и делаем, принимая законы о запрещении реабилитации нацизма, о геноциде белорусского народа. Мы вынуждены прописать правду о подвиге белорусского народа в нашу Конституцию, хотя, на мой взгляд, это должно быть в сердце каждого белоруса и на генетическом уровне передаваться из поколения в поколение. Никита Рачиловский:

Немного о личном, как вы любите проводить свое свободное время? Что вам больше всего по душе? Алексей Кушнаренко:

Я люблю проводить свое личное время с родными и близкими, в общении со своими друзьями, я люблю свой родной город Полоцк и стараюсь регулярно там быть. Я люблю спорт и активный отдых, раньше занимался волейболом, сейчас стараюсь активно посещать бассейн.