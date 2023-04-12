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В Гомельском районе откачивают воду в подтопленном микрорайоне. Затоплены даже подвалы многоквартирных домов

12 апреля 2023 12:01
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Новости Беларуси. В Гомельском районе устраняют последствия весеннего паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали жители Ченковского сельсовета. Вода затопила не только частную жилую застройку, но и подвалы многоквартирных домов.

В Гомельском районе откачивают воду в подтопленном микрорайоне. Затоплены даже подвалы многоквартирных домов-1

Молодой микрорайон в Севруках строили в болотистой местности, заранее проработав мелиоративную систему. Но в 2023 году два из трех насосов не справились с нагрузкой и вышли из строя. В плену большой воды оказались десятки многоэтажек. Люди переживают за состояние домов.

В Гомельском районе откачивают воду в подтопленном микрорайоне. Затоплены даже подвалы многоквартирных домов-4

Беспокоит то, что для дома нехорошо, очень даже нехорошо. У нас когда дом строили, подсыпали здесь «подушку», подложку, соответственно, когда вода будет уходить, какую-то часть грунта будет уносить с собой.

В Гомельском районе откачивают воду в подтопленном микрорайоне. Затоплены даже подвалы многоквартирных домов-7

Представители власти и экстренных служб встретились с местными жителями и обсудили возможные варианты решения проблем. Сельсовету уже предоставлены четыре мотопомпы, которые начали откачку воды.

В Гомельском районе откачивают воду в подтопленном микрорайоне. Затоплены даже подвалы многоквартирных домов-10

Денис Давыдов, заместитель председателя Гомельского райисполкома:
Будем наблюдать за ситуацией, мы мониторим ее постоянно. А сейчас планируем, чтобы в общем представлять себе картину, не объезжая все дороги, поднять наверх квадрокоптеры и посмотреть, как ситуация обстоит вокруг населенного пункта и какие еще дополнительные меры необходимо принимать.

В Гомельском районе откачивают воду в подтопленном микрорайоне. Затоплены даже подвалы многоквартирных домов-13

По оперативным данным, из подтопленных домов в Новобелицком и Советском районах Гомеля эвакуированы 27 человек. В регионе организованы круглосуточные посты МЧС для оказания помощи населению.

В Гомельском районе откачивают воду в подтопленном микрорайоне. Затоплены даже подвалы многоквартирных домов-16

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