Общество не принимает. Как социализировать ребёнка с особенностями развития?

В мире ежегодно увеличивается количество особенных детей, есть они и в Беларуси. Порой единственное, что слышит мама – это «надейтесь на чудо». О том, как жить, если поставлен неутешительный диагноз, чему учат родителей дети с особенностями развития, как их воспринимают в обществе и почему они нам нужны, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что этот синдром [Дауна – прим. ред.] выявляют еще во время беременности по размеру переносицы.

Ксения Чигладзе, мама особенного ребенка:

Да, но на УЗИ не заметили. По шейной складке. Наталья Надольская:

У вас все было хорошо, я так понимаю? Ксения Чигладзе:

Все было хорошо. Порока сердца не увидели. Потом оказалось, что порок сердца. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вы со своей проблемой не замкнулись, ведете активный образ жизни, написали книгу? Ксения Чигладзе:

Да, мы решили, что будем работать, жить с тем, что есть. На самом деле, это стало еще даже, мне кажется, ярче, то есть новое совсем. Как будто бы сфера открылась, что есть такие люди, дети, им нужна помощь. Есть родители, которым нужна помощь. Это другой мир.