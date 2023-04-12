«Белорусы всегда жили одной семьёй, поддерживали друг друга». Действительно ли у нас народная власть?

Екатерина Забенько, СТВ: Послание Президента, к которому было приковано внимание всего мира, – это еще пример для многих, что такое настоящее народовластие и демократия, когда каждый человек может принять участие в политической жизни страны. У нас есть ВНС, которое начнет работать через год. Это часть истории нашей страны. Как это нам поможет в будущем?

Время сосредоточиться на самом важном для развития страны. Эти приоритеты озвучил Президент во время Послания. Каждый тезис – повод для серьезного анализа. Чем больше мы будем говорить о суверенитете, народном единстве, социально-экономических ориентирах, вере и патриотизме, детях и молодежи, преемственности поколений, наших традиционных и семейных ценностях, тем сильнее будет и народное единство, тем крепче будет наша Беларусь. Об этом говорили в программе « Большой город » на СТВ.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня находимся на достаточно интересном этапе становления нашего суверенного и независимого государства. У нас строятся, конституциализируются институты управления нашим государством. Можно с гордостью сказать, что они действительно носят народный характер. Люди имеют прямой доступ к управлению государством. Это и через ВНС. У нас есть и другие формы, например, «Открытый диалог», «Зачетный разговор», когда депутаты, государственные люди разного уровня идут в народ и общаются, обсуждают, консультируются, берут какие-то предложения оттуда.

Даже сама Конституция – мы знаем, сколько тысяч предложений было направлено, сколько сотен этих предложений легли реально в основу Конституции, а другие были использованы при подготовке нижестоящих нормативных правовых актов. Поэтому это и есть народная демократия, народная власть, в том числе народный Президент, который по любому вопросу готов консультироваться, уточнять, спрашивать мнение у простого человека и использовать это в работе.

Мы должны понимать, что это не нравится тем, кто такого примера у себя не показывает. Это их раздражает, потому что люди видят другие государства: посмотрите, как в Беларуси происходит, почему у нас такого нет? Поэтому нас будут по этой части пинать, особенно в информационном поле этих государств, у которых по-другому выстроена система управления, и мы будем их раздражать. А мы в свою очередь сегодня защитили наши институты управления государством таким образом, чтобы все негативы, которые направлены в нашу сторону с их стороны, никаким образом не влияли на управление нашим государством ни в одной из сфер, а лишь только белорусский народ являлся тем источником власти, который управляет государством.

Екатерина Забенько:

Чем больше мы их раздражаем, тем больше мы понимаем, что движемся в правильном направлении. Каждый человек в нашей стране может участвовать в политической жизни страны. Мы вместе выбирали Конституцию, вспомним и ВНС. Неужели непонятно нашим оппонентам, что разрушить это единство невозможно?