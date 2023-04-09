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Гомельская набережная под водой! Белорусы делают фото на память и сплавляются на байдарках

09 апреля 2023 19:42
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Новости Беларуси. В Беларусь пришла большая вода. Подъем уровня в реках фиксируется практически по всей стране. Самая напряженная ситуация в Гомельской и Витебской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вода продолжает прибывать на Западной Двине. В Бобруйске из берегов вышла Березина. Весенний паводок добрался и до Гомеля. Но в целом, как отмечают в МЧС, специалисты держат ситуацию на контроле. Поводов для экстренных действий пока нет.

Гомельская набережная под водой! Белорусы делают фото на память и сплавляются на байдарках-1

Небывалый подъем воды – не повод отчаиваться. Местный клуб байдарочников разработал новые туристические маршруты и сплавляется по подтопленному городу. Чего стоит проплыть на лодке между берез или пришвартоваться у памятника.

Гомельская набережная под водой! Белорусы делают фото на память и сплавляются на байдарках-4

Николай Марченко, инструктор клуба «Байдарочники Полотчины»:
Мы как байдарочники не упустили возможность показать горожанам Полоцка его исторические места с тех ракурсов, с которых они их еще не видели. Грести там, где можно было идти пешком либо ехать на велосипеде, очень необычно.

Гомельская набережная под водой! Белорусы делают фото на память и сплавляются на байдарках-7

Ловят момент и гомельчане – на выходных спешат сделать памятное фото на городской набережной. Последний раз Сож выходил гулять на пешеходные дорожки в 2013 году. Тогда его уровень дошел до 661 сантиметра. Побьет ли река десятилетний рекорд, узнаем на следующей неделе.

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# Паводки в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Николай Марченко # Фотофакт

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