Гомельская набережная под водой! Белорусы делают фото на память и сплавляются на байдарках

Новости Беларуси. В Беларусь пришла большая вода. Подъем уровня в реках фиксируется практически по всей стране. Самая напряженная ситуация в Гомельской и Витебской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вода продолжает прибывать на Западной Двине. В Бобруйске из берегов вышла Березина. Весенний паводок добрался и до Гомеля. Но в целом, как отмечают в МЧС, специалисты держат ситуацию на контроле. Поводов для экстренных действий пока нет.

Небывалый подъем воды – не повод отчаиваться. Местный клуб байдарочников разработал новые туристические маршруты и сплавляется по подтопленному городу. Чего стоит проплыть на лодке между берез или пришвартоваться у памятника.