Все ли обещания выполняют чиновники? Рассказали Андрей Бугров и Сергей Клишевич

Время сосредоточиться на самом важном для развития страны. Эти приоритеты озвучил Президент во время Послания. Каждый тезис – повод для серьезного анализа. Чем больше мы будем говорить о суверенитете, народном единстве, социально-экономических ориентирах, вере и патриотизме, детях и молодежи, преемственности поколений, наших традиционных и семейных ценностях, тем сильнее будет и народное единство, тем крепче будет наша Беларусь. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Следующий год будет богат на политические события. Пройдет кампания по выбору депутатов всех уровней. Президент тоже акцентировал внимание на том, что необходимо уделить внимание процессам формирования нового политического органа. На что будет сделан акцент, учитывая существующий опыт?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы должны проговаривать, что нас ждет впереди. Это что-то новое, у нас никогда не было единого дня голосования, не было, чтобы белорусы в один день выбирали депутатов местных Советов, депутатов в парламент. Конечно, здесь нужно больше об этом говорить, больше должно быть информационных поводов, обсуждений. Конечно, депутаты должны реализовывать те взятые на себя наказы, которые они взяли в период избирательных кампаний. Я уверен, что большинство таких наказов реализовано, но все же где-то надо какие-то вопросы и подтянуть. Естественно, нельзя одночасно, к примеру, построить больницу или большую современную школу. У депутатов нет волшебной палочки, чтобы это появилось, но контролировать, проверять, добиваться – это задача депутатского корпуса. Поэтому в феврале следующего года мы все придем на избирательные участки и выберем народных избранников, самое главное – мы выберем будущее нашей страны. Екатерина Забенько:

Все ли депутаты исполнили наказы своих избирателей? Как считаете, будут ли они довольны и какие у них будут, возможно, претензии к депутатам?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я уверен, что по большей части вопросы решены. Мы это видим даже в СМИ, мы это видим и по соответствующим комментариям. И во время мероприятий, которые у нас проходят, в том числе отчеты правительства в Палате представителей, когда депутаты даже те вопросы, которые им не удалось решить на уровне местном, они обозначают их перед правительством, просят помочь. Кстати, я ни разу не слышал, чтобы правительство отказало или не нашло возможностей, ресурсов, чтобы поддержать депутата в решении той или иной проблемной задачи, которую ставит перед ним избиратель. Поэтому я уверен, что по большей части вопросы решены. Хотя, конечно же, декламировать и говорить о том, что мы все вопросы решили, отвечая за весь парламент, за всех депутатов, я не могу, потому что не владею этой информацией. Я могу отвечать за себя. Я знаю, что у меня построен стадион 71-й школе в Октябрьском районе, что мы планировали и обсуждали с нашими избирателями. У нас построена амбулатория в микрорайоне Сокол, в котором этого очень не хватало. Люди, не отходя далеко от дома, могут пользоваться качественными медицинскими услугами. Раньше это было проблематично из-за того, что микрорайон был отдален от Минска. Еще много других проблем и вопросов, которые остались, сегодня эффективно решаются. Но в то же время мы должны понимать, что предвыборная кампания проходила раньше в одних условиях, а сегодня мы находимся в других. Не только политических, но и социально-экономических.

Екатерина Забенько:

Избиратель уже другой, он уже по-другому смотрит. Сергей Клишевич:

Не избиратель другой, а ситуация поменялась. Если мы планировали сделать одно, рассчитывали на одни финансовые ресурсы, то сегодня они могут быть другими. Это я к чему? Чтобы наши избиратели понимали, что ситуация поменялась. Даже те задачи, которые мы планировали решить в 2019 году, под них было и соответствующее финансирование, мы просматривали решение этого вопроса и вместе с исполнительными органами власти его решали, то, несмотря на это колоссальное санкционное давление, которое на нас было оказано и до сих пор оказывается, мы его преодолели, все наказы, в частности в Октябрьском районе, были выполнены депутатами с органами власти. Екатерина Забенько:

Но то, что депутаты выстояли во всей этой истории, продолжили свою деятельность, – мне кажется, это тоже о многом говорит. Сергей Клишевич:

Я даже больше скажу, мы сегодня видим, что экономическая ситуация стабилизируется. Мы видим, что происходит с ценами на бензин. Цены понижаются. Мы видим, что происходит со ставкой рефинансирования, которая влияет на проценты по кредитам, в том числе по жилищным кредитам, которые очень актуальны, люди их активно берут, пользуются, строят свое жилье, реализовывают свою мечту – процентная ставка тоже уменьшается. Экономика стабилизирована, мы тоже стабилизировались.