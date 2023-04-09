Семья из Гомеля теперь живёт на острове. Как белорусы справляются с крупнейшими паводками?
Новости Беларуси. В Беларусь пришла большая вода. Подъем уровня в реках фиксируется практически по всей стране. Самая напряженная ситуация в Гомельской и Витебской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вода продолжает прибывать на Западной Двине. В Бобруйске из берегов вышла Березина. Весенний паводок добрался и до Гомеля. Но в целом, как отмечают в МЧС, специалисты держат ситуацию на контроле. Поводов для экстренных действий пока нет.
Наши корреспонденты оценили обстановку в районах, пострадавших от капризов природы.
– Справляемся.
– Отселяться не думаете?
– Нет, конечно, надо за домом присматривать.
Десятиклассник Вячеслав Глевский на этой неделе пропускает школу по уважительной причине – помогает отцу следить за хозяйством во время паводка. Дом семейства, где воспитывают 8 детей, словно остров возвышается над водной гладью.
Александр Глевский, житель Гомеля:
Закупили продукты, самое необходимое. МЧС ездит, лодка, переехать можно, в магазин сплавать, еще куда-то. Если скорая – привезут.
В понедельник уровень Сожа преодолел критическую отметку и каждый день отвоевывает у суши все новые территории. Первыми мощь стихии ощутили жители частного сектора в районе Якубовки.
Анна Корольчук, корреспондент:
Улица Полевая в Гомеле на этой неделе превратилась в речной канал, только вместо гондол здесь плавают лодки спасателей. От весеннего паводка пострадали десятки подворий и даже автобусная остановка.
Люди эвакуируют автомобили и спасают имущество, но покидать дома все равно отказываются. Экстренные службы дежурят на месте и организуют плавучую переправу до цивилизации. Среди тех, кто не стал дожидаться воды на пороге, – семья Юлии Гавриленко. Вместе с мужем и ребенком они перебрались в подготовленное местной властью общежитие.
Юлия Гавриленко, жительница Гомеля:
Что ребенка вывезли, что ребенок не дышит этой сырой водой, сыростью, холодом. Все отлично.
Еще одного переселенца, одиноко живущего инвалида, доставили в областной госпиталь. Пока не сойдет вода, он успеет пройти там курс реабилитации.
Сергей Ситница, секретарь комиссии по ЧС Гомельского областного исполнительного комитета:
Места проверены и готовы, чтобы в любое время, даже ночью если случится, а такие ситуации тоже бывают. У нас сегодня часть дамб подошло к критическим отметкам по уровням подъема воды.
Подступающая вода, как яблоко раздора, стала поводом для конфликтов с местной властью. На ее бездействие жалуются жители улицы Конева в Речице, которые уже попрощались со своей консервацией.
– Вот вода, пожалуйста.
– И банки там наши, все.
Наталья Матюшенко, жительница Речицы:
Я позвонила на прямую линию этому исполняющему обязанности ЖКХ, объяснила ситуацию. Он сказал: завтра к вам придут и все посмотрят. Но никто ко мне не пришел.
Сергей Тарба, житель Речицы:
Раньше были, ходили, чистили канавы, притоки и прочее все. Это все уходило, такого не было. А где-то года три назад кинули – это не наша работа, это каждый должен хозяин чистить свои участки. Вот и дочистились.
Райжилкомхоз пока разводит руками – в структуре нет водолазов, чтобы выполнять такие работы. Обещают: как только вода сойдет, очисткой каналов займутся. А почему этого не сделали до прихода воды, остается загадкой.
Противостоять беде своими силами решили жители Плес в Гомельском районе. Деревня и четыре садоводческих товарищества объединили усилия и строят дамбу.