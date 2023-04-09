Семья из Гомеля теперь живёт на острове. Как белорусы справляются с крупнейшими паводками?

Новости Беларуси. В Беларусь пришла большая вода. Подъем уровня в реках фиксируется практически по всей стране. Самая напряженная ситуация в Гомельской и Витебской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вода продолжает прибывать на Западной Двине. В Бобруйске из берегов вышла Березина. Весенний паводок добрался и до Гомеля. Но в целом, как отмечают в МЧС, специалисты держат ситуацию на контроле. Поводов для экстренных действий пока нет. Наши корреспонденты оценили обстановку в районах, пострадавших от капризов природы.

– Справляемся.

– Отселяться не думаете?

– Нет, конечно, надо за домом присматривать.

Десятиклассник Вячеслав Глевский на этой неделе пропускает школу по уважительной причине – помогает отцу следить за хозяйством во время паводка. Дом семейства, где воспитывают 8 детей, словно остров возвышается над водной гладью.

Александр Глевский, житель Гомеля:

Закупили продукты, самое необходимое. МЧС ездит, лодка, переехать можно, в магазин сплавать, еще куда-то. Если скорая – привезут.

В понедельник уровень Сожа преодолел критическую отметку и каждый день отвоевывает у суши все новые территории. Первыми мощь стихии ощутили жители частного сектора в районе Якубовки.

Анна Корольчук, корреспондент:

Улица Полевая в Гомеле на этой неделе превратилась в речной канал, только вместо гондол здесь плавают лодки спасателей. От весеннего паводка пострадали десятки подворий и даже автобусная остановка.

Люди эвакуируют автомобили и спасают имущество, но покидать дома все равно отказываются. Экстренные службы дежурят на месте и организуют плавучую переправу до цивилизации. Среди тех, кто не стал дожидаться воды на пороге, – семья Юлии Гавриленко. Вместе с мужем и ребенком они перебрались в подготовленное местной властью общежитие.

Юлия Гавриленко, жительница Гомеля:

Что ребенка вывезли, что ребенок не дышит этой сырой водой, сыростью, холодом. Все отлично. Еще одного переселенца, одиноко живущего инвалида, доставили в областной госпиталь. Пока не сойдет вода, он успеет пройти там курс реабилитации.

Сергей Ситница, секретарь комиссии по ЧС Гомельского областного исполнительного комитета:

Места проверены и готовы, чтобы в любое время, даже ночью если случится, а такие ситуации тоже бывают. У нас сегодня часть дамб подошло к критическим отметкам по уровням подъема воды. Подступающая вода, как яблоко раздора, стала поводом для конфликтов с местной властью. На ее бездействие жалуются жители улицы Конева в Речице, которые уже попрощались со своей консервацией.

– Вот вода, пожалуйста.

– И банки там наши, все.

Наталья Матюшенко, жительница Речицы:

Я позвонила на прямую линию этому исполняющему обязанности ЖКХ, объяснила ситуацию. Он сказал: завтра к вам придут и все посмотрят. Но никто ко мне не пришел.

Сергей Тарба, житель Речицы:

Раньше были, ходили, чистили канавы, притоки и прочее все. Это все уходило, такого не было. А где-то года три назад кинули – это не наша работа, это каждый должен хозяин чистить свои участки. Вот и дочистились. Райжилкомхоз пока разводит руками – в структуре нет водолазов, чтобы выполнять такие работы. Обещают: как только вода сойдет, очисткой каналов займутся. А почему этого не сделали до прихода воды, остается загадкой.