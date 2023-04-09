Уровень воды в Гомеле растёт по сантиметру в час! Что говорят специалисты?
Новости Беларуси. Тем временем в Беларусь пришла большая вода. Подъем уровня в реках фиксируется практически по всей стране. Самая напряженная ситуация в Гомельской и Витебской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вода продолжает прибывать на Западной Двине. В Бобруйске из берегов вышла Березина. Весенний паводок добрался и до Гомеля. Но в целом, как отмечают в МЧС, специалисты держат ситуацию на контроле. Поводов для экстренных действий пока нет.
На севере страны практически весь паводковый сезон связан с Западной Двиной. Река, которая последний раз выходила из русла 10 лет назад, заставила понервничать сразу несколько регионов области. Начиная от поселка Сураж и заканчивая Верхнедвинском. Но наиболее бурно она себя проявила в Витебском районе.
Речной прилив здесь бывал и раньше. Но чтобы настолько близко он приблизился к домам – впервые. Поднимаясь все выше, вода стала размывать береговую линию. В воду упали лавочки и деревья. Еще немного и один из домов на набережной могло бы смыть. Незамедлительно сюда направили спецтехнику. А это полтора десятка единиц. Чтобы укрепить берег, пришлось привезти сюда более двух тысяч тонн горного доломита. Этим удалось успокоить и реку, и жителей.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В целом же могу сказать, что обстановка контролируемая. И однозначно МЧС готово к оказанию помощи, оперативному реагированию.
В зонах подтоплений в усиленном режиме работают все экстренные службы – спасатели, медики и аварийные бригады. Энергетики осматривают инфраструктуру электросетей несколько раз в сутки. Используют дренажные устройства, при необходимости укрепляют фундамент опор линий электропередачи.
Андрей Гатальский, заместитель начальника диспетчерской службы Гомельского городского РЭС:
Здесь поступило обращение двух граждан по улице Далекая, дом 52, 54, о затоплении их щитовой. Приближение воды на недопустимое расстояние. В принципе, сразу, незамедлительно взяли с собой автовышку высокой проходимости, потому что необходимо было проехать по воде и быстро выполнили в оперативном режиме эти работы.
Тем временем вода в Гомеле каждый час поднимается по сантиметру. Однако гидрологи успокаивают – самое страшное уже позади.