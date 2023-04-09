Уровень воды в Гомеле растёт по сантиметру в час! Что говорят специалисты?

Новости Беларуси. Тем временем в Беларусь пришла большая вода. Подъем уровня в реках фиксируется практически по всей стране. Самая напряженная ситуация в Гомельской и Витебской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вода продолжает прибывать на Западной Двине. В Бобруйске из берегов вышла Березина. Весенний паводок добрался и до Гомеля. Но в целом, как отмечают в МЧС, специалисты держат ситуацию на контроле. Поводов для экстренных действий пока нет.

На севере страны практически весь паводковый сезон связан с Западной Двиной. Река, которая последний раз выходила из русла 10 лет назад, заставила понервничать сразу несколько регионов области. Начиная от поселка Сураж и заканчивая Верхнедвинском. Но наиболее бурно она себя проявила в Витебском районе.

Речной прилив здесь бывал и раньше. Но чтобы настолько близко он приблизился к домам – впервые. Поднимаясь все выше, вода стала размывать береговую линию. В воду упали лавочки и деревья. Еще немного и один из домов на набережной могло бы смыть. Незамедлительно сюда направили спецтехнику. А это полтора десятка единиц. Чтобы укрепить берег, пришлось привезти сюда более двух тысяч тонн горного доломита. Этим удалось успокоить и реку, и жителей.