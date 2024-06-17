Райнер Ротфусс, член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии»:

Как вы знаете, общественное мнение формируется СМИ, а СМИ имеют свои собственные интересы в любой стране. В Германии тщательно скрывается тот факт, что машина пропаганды только поддерживает позицию эскалации, поставки вооружений и принятие дальнейших шагов по противоборству России в этой войне. Конечно же, это ставит Европу в большую опасность. Немцы здесь не свободны формировать свое собственное мнение. Сейчас весь Европейский союз оборвал отношения с Россией, поэтому люди не могут открыто, нейтрально формировать свое мнение.

Я испытываю сомнения, что общественное мнение быстро изменится, потому что никто не понимает, что на самом деле происходит. Но мы видим следующее – инструменты СМИ-пропаганды не настолько интенсивно охватывают публику, в особенности это касается молодых избирателей. Как раз таки здесь звучит послание «Альтернативы для Германии», что мы хотим использовать дипломатию для достижения мира. И оно здесь максимально эффективно, мы наращиваем поддержку своих позиций среди молодых людей до 24 лет.

Читайте также:

Итальянский политик: большинство европейцев не принимают политику Евросоюза

Гайдукевич: хорошие отношения ЕС, Беларуси и России – крах Америки

Политолог: униженная и оскорбленная Европа может превратиться в фашистскую!