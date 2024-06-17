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Сергеенко избран первым зампредом Парламентского собрания Союза Беларуси и России

17 июня 2024 11:00
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От технологического суверенитета до вопросов безопасности и международного взаимодействия. Минск 17 июня принимает 66-ю сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Федерального собрания во главе с председателем Госдумы прибыла в белорусскую столицу утром. У трапа самолета коллег встретил председатель Палаты представителей.

Сергеенко избран первым зампредом Парламентского собрания Союза Беларуси и России-1

Особая роль в Союзном государстве отведена теме сохранения исторической памяти. Потому всем мероприятиям с участием российских партнеров традиционно предшествует памятная церемония у величественного обелиска на Площади Победы. Парламентарии возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память павших воинов.

Вторая половина дня отведена под обсуждение насущных вопросов. Начали с организационных моментов. Так, первым зампредседателя Парламентского собрания Союза избрали Игоря Сергеенко. Определятся и с кандидатурами руководства комиссий.

Парламентарии изучат данные о бюджете Союзного государства за прошлый год и его исполнении. А так называемый «правительственный час» будет посвящен формированию и развитию общего научного и образовательного пространства. Уделят внимание также блоку тем, касающихся безопасности.

# Союзное государство # общество # Игорь Сергеенко

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