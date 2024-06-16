Элиты затягивают Европу в войну. Простые граждане голосуют за мир. Сможет ли европейская демократия спасти нас от Третьей мировой? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Стефано Вальдегамбери, политик, член регионального совета итальянской области Венето:

Большинство европейцев, большинство итальянцев не принимают политику Евросоюза в отношении повестки 2020-го, политики санкций. И некоторые люди, конечно, решили пойти на выборы, но большая часть не будет принимать участия, они не хотят. Следующее правительство, следующий Европарламент не будет представителем воли большинства европейцев. Поскольку существует определенный консенсус среди популярных социально-демократических групп сохранять статус-кво.

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