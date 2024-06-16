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Итальянский политик: большинство европейцев не принимают политику Евросоюза

16 июня 2024 20:12
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Элиты затягивают Европу в войну. Простые граждане голосуют за мир. Сможет ли европейская демократия спасти нас от Третьей мировой? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Итальянский политик: большинство европейцев не принимают политику Евросоюза-1

Стефано Вальдегамбери, политик, член регионального совета итальянской области Венето:
Большинство европейцев, большинство итальянцев не принимают политику Евросоюза в отношении повестки 2020-го, политики санкций. И некоторые люди, конечно, решили пойти на выборы, но большая часть не будет принимать участия, они не хотят. Следующее правительство, следующий Европарламент не будет представителем воли большинства европейцев. Поскольку существует определенный консенсус среди популярных социально-демократических групп сохранять статус-кво.

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# Международная политика # Стефано Вальдегамбери # Надежда Сасс

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