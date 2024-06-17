На Обуз-Лесновском полигоне завершился чемпионат по тактической стрельбе

Защищать страну – готовы. Открытый чемпионат Западного оперативного командования по тактической стрельбе завершился на Обуз-Лесновском полигоне. В скорости, меткости и умении четко действовать в любых условиях соревновались семь команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители различных подразделений белорусской армии, внутренних войск и пограничного комитета. На протяжении нескольких дней опытные бойцы боролись за право называться лучшими в нескольких дисциплинах. Войска Западного оперативного командования уделяют большое внимание данному направлению огневой подготовки. Для военнослужащих чемпионат – это не только возможность показать свои умения и навыки, но и еще раз на практике отработать все приемы.

Дмитрий Битный, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:

Ведение стрелкового огневого боя претерпело значительные изменения. Скорострельная стрельба, стрельба на короткой дистанции, смена магазина, смена огневых позиций и так далее. По результатам данного чемпионата будут приняты определенные решения, которые будут немедленно внедрены в систему подготовки войск оперативного командования. И хочется отметить, что уровень подготовки военнослужащих и команд в целом по сравнению с предыдущими чемпионатами значительно вырос.

В ходе соревнований оценивалось как индивидуальное мастерство, так и умение работать в паре и в составе малых групп.