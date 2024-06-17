Летний отдых в Беларуси – туристические тренды обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»

Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов и кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? И неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии. Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом прямого эфира считывайте QR-код с экрана телевизора, он перенаправит в чат трансляции на Youtube, где можно оставить комментарий или вопрос. Наиболее актуальные озвучат в студии и адресуют спикеру.