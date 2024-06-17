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Летний отдых в Беларуси – туристические тренды обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»

17 июня 2024 09:32
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Какие новые отпускные тренды развивают в нашей стране? Как проводят подготовку гидов и кто в ответе за их информационную презентацию? Сколько звезд можно поставить туристической инфраструктуре? И неужели в Беларуси самый доступный летний отдых на постсоветском пространстве?

Летний отдых в Беларуси – туристические тренды обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»-1

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы вывести формулу успешной туриндустрии. Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом прямого эфира считывайте QR-код с экрана телевизора, он перенаправит в чат трансляции на Youtube, где можно оставить комментарий или вопрос. Наиболее актуальные озвучат в студии и адресуют спикеру.

Не пропустите ток-шоу «По существу» сегодня, 17 июня, в 18:30 на СТВ.

# Туризм # общество

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