Гайдукевич: хорошие отношения ЕС, Беларуси и России – это крах Америки

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Я убежден, что когда Европа все-таки станет независимой, когда там не будет американцев... Но это очень тяжело сделать, убрать их из Европы, они будут цепляться ногами и руками. Для них это страшный сон. Нормальные отношения (даже не надо единая Европа – от Бреста до Лиссабона), просто хорошие отношения Европейского союза, Беларуси и России – крах Америки. Потому что экономика будет развиваться, бизнес развиваться, все будет расти, делаться. И я все-таки сторонник этого. Я убежден, что мы должны стремиться к тому, чтобы к этому прийти, к этим нормальным отношениям. Мы белорусы, у нас по соседству Европа, мы все-таки хотим нормальных отношений. И если бы была Европа все-таки суверенна, это привело бы к нормальным отношениям. И общаться надо. Это дипломатия, это работа. Мы обязаны работать с теми, кто хочет с нами нормальных взаимоотношений.

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