Политолог: униженная и оскорблённая Европа может превратиться в фашистскую!

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия): Когда мы говорим о том, что в европейских элитах произойдет смена, появятся новые политики, я не знаю, чему мы радуемся. Ведь по большому счету политики должны смениться действительно на более консервативных проевропейских рано или поздно. Я не думаю, что эти политики будут довольно лояльную политику по отношению к России вести. Усиление Европы опасно не только для Соединенных Штатов. Дело в том, что те истории, которые происходили в последнее время, когда Европу унижали и оскорбляли, могут привести к выходу на арену еще более опасных политиков, извините, но фашизм родился в Европе.

Игорь Шатров:

Униженная и оскорбленная Германия в свое время превратилась в фашистское государство. Униженная и оскорбленная Европа, сбросив даже американское ярмо с себя, может превратиться в фашистскую Европу. И для нас с вами, для Беларуси и России, это не будет положительным выходом из этой ситуации. Мы очень часто аплодируем консервативным партиям Европы, несмотря на то, что внутри их часто называют, может быть, такими националистическими и профашистскими. Мы как будто бы это с вами забываем. Да, в условиях внутренней борьбы преувеличивают, но элементы этого присутствуют. Европа, если она отряхнет прах Соединенных Штатов со своих ног, не будет такой пушистой. И уж точно не будет Европы от Лиссабона до Владивостока.

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