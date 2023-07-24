В ГАИ составили портрет байкера-нарушителя. Проверили, насколько он совпадает с реальностью

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий в мире становятся более миллиона человек, еще около 50 миллионов получают травмы или остаются инвалидами. При этом более половины всех смертей в результате ДТП приходится на пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

В июне авария на внутреннем кольце МКАД унесла жизнь мотоциклиста. И это, к сожалению, не первый случай в 2023 году. Счет авариям был открыт уже в апреле.

В ГАИ уже составили типичный портрет байкера-нарушителя. Мужчина 25-35 лет, трудится в непроизводственной сфере, имеет высшее или среднее специальное образование. Так ли это, проверим в ходе рейда. Взмах жезла, проверка документов.

Но дружат не все. Этот мотолюбитель и вовсе решил проигнорировать требование к остановке, пришлось устраивать погоню. Догнали, сослался на то, что не заметил инспектора ГАИ. Может и правда так, но в ходе проверки выяснилось: у мужчины отсутствует техосмотр, и это повторное нарушение. В итоге в отношении его составлено сразу два протокола: за невыполнение требований об остановке и за отсутствие допуска к движению.

Без техосмотра оказался и вот этот всадник на двухколесном железном коне.