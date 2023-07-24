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Ездят на красный свет и по встречной полосе. Вспоминаем недавние случаи ДТП с велосипедистами

24 июля 2023 18:19
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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий в мире становятся более миллиона человек, еще около 50 миллионов получают травмы или остаются инвалидами. При этом более половины всех смертей в результате ДТП приходится на пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Ездят на красный свет и по встречной полосе. Вспоминаем недавние случаи ДТП с велосипедистами-1

Андрей Колесников, инспектор спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Отдельный пласт нарушителей – это велосипедисты, люди, у которых имеются средства персональной мобильности. Они попадают под категорию велосипедистов и пользуются таким же преимуществом. Спешиваться им необязательно. По новым изменениям правил дорожного движения они имеют право пересекать проезжую часть без спешивания, со скоростью идущего пешехода.

Ездят на красный свет и по встречной полосе. Вспоминаем недавние случаи ДТП с велосипедистами-4

Велосипедисты, любители электросамокатов и моноколес – в летнее время эта категория на особом контроле у дорожных стражей порядка. Ведь водители мобильных средств передвижения ездят на красный свет, по встречной полосе, совершают запрещенные маневры и забывают о них предупреждать. А добавьте сюда еще и беспечность отдельных автовладельцев, результат такого симбиоза – травмы, ушибы, а порой и смертельный исход.

Ездят на красный свет и по встречной полосе. Вспоминаем недавние случаи ДТП с велосипедистами-7

Яркий пример засняли очевидцы на Игуменском тракте. Сперва в кадр попадает легковушка, через несколько секунд влетает парень на двухколесном. Один не уступил, второй не убедился в отсутствии препятствий. Кто прав, кто виноват, рассудят инспекторы ГАИ, доподлинно известно лишь одно – велосипедист с травмами в больнице.

Ездят на красный свет и по встречной полосе. Вспоминаем недавние случаи ДТП с велосипедистами-10

В этот же день только уже с проспекта Победителей на скорой увезли еще одного велогонщика. 31-летний минчанин оказался под колесами иномарки, когда пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Какие нарушения водителей авто самые частые? Провели рейд с ГАИ и узнали – подробности.

# ДТП # общество # Андрей Колесников # Фотофакт

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