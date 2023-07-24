Ездят на красный свет и по встречной полосе. Вспоминаем недавние случаи ДТП с велосипедистами

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий в мире становятся более миллиона человек, еще около 50 миллионов получают травмы или остаются инвалидами. При этом более половины всех смертей в результате ДТП приходится на пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Андрей Колесников, инспектор спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Отдельный пласт нарушителей – это велосипедисты, люди, у которых имеются средства персональной мобильности. Они попадают под категорию велосипедистов и пользуются таким же преимуществом. Спешиваться им необязательно. По новым изменениям правил дорожного движения они имеют право пересекать проезжую часть без спешивания, со скоростью идущего пешехода.

Велосипедисты, любители электросамокатов и моноколес – в летнее время эта категория на особом контроле у дорожных стражей порядка. Ведь водители мобильных средств передвижения ездят на красный свет, по встречной полосе, совершают запрещенные маневры и забывают о них предупреждать. А добавьте сюда еще и беспечность отдельных автовладельцев, результат такого симбиоза – травмы, ушибы, а порой и смертельный исход.

Яркий пример засняли очевидцы на Игуменском тракте. Сперва в кадр попадает легковушка, через несколько секунд влетает парень на двухколесном. Один не уступил, второй не убедился в отсутствии препятствий. Кто прав, кто виноват, рассудят инспекторы ГАИ, доподлинно известно лишь одно – велосипедист с травмами в больнице.