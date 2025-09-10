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Здание ГАИ Минска торжественно открылось после реконструкции

10 сентября 2025 13:41
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Современный облик и расширенный функционал. Здание ГАИ Минска открылось после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание ГАИ Минска торжественно открылось после реконструкции-2

Обновление началось в 2023 году, и сейчас здесь есть все для комфортной работы и выполнения всех необходимых административных процедур: от сдачи экзаменов до согласования документации по строительству дорог. В здании оборудованы комната приема граждан и конференц-зал, стали отапливаться гаражные боксы. Торжественное открытие символично приурочили ко Дню города. На мероприятии присутствовали представители органов власти, личный состав ГАИ, ветераны и участники военно-патриотических клубов.

Здание ГАИ Минска торжественно открылось после реконструкции-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня в этом здании изменилось все. Возможность проведения административных процедур – оно стало удобнее и комфортнее для граждан. Есть электронная очередь, то есть людям уже ожидать долго не надо, все это можно сделать заблаговременно. Есть предварительная запись. Начиная от помещения, технических средств, транспорта – ГАИ города оснащено всем необходимым.

Здание ГАИ Минска торжественно открылось после реконструкции-6

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня столичная Госавтоинспекция распахнула свои двери обновленного здания, которое подверглось капитальной реконструкции. Оно получило современный облик, современное оборудование. Рабочие места сотрудников имеют достаточные ресурсы для того, чтобы качественно и плодотворно выполнять свои служебные обязанности.

Здание ГАИ Минска торжественно открылось после реконструкции-8

В обновленном здании также появился пресс-центр с новым оснащением, он усилит работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий. В ближайших планах – создание интеллектуальной стены на фасаде.

# Иван Кубраков # ГАИ # Сергей Бабич

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