Велосипеды, гироскутеры и электросамокаты – узнали, как минчане относятся к изменениям в ПДД

С 1 сентября 2025 года райдеров на электросамокатах и велосипедистов ограничили в скорости и обязали спешиться при пересечении проезжей части, что позволит снизить аварийность.

Настасья Пинчук, корреспондент:

Безопасность прежде всего. Согласно новым Правилам дорожного движения, на пешеходных переходах нужно спешиваться с велосипедов и самокатов. Проверим, как следуют требованиям закона минчане.

В связи с массовым использованием электросамокатов, гироскутеров и сегвеев в городах, а также увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с их участием, были внедрены меры предотвращения ДТП. Мнения участников дорожного движения по поводу таких нововведений разделились.