Велосипеды, гироскутеры и электросамокаты – узнали, как минчане относятся к изменениям в ПДД
С 1 сентября 2025 года райдеров на электросамокатах и велосипедистов ограничили в скорости и обязали спешиться при пересечении проезжей части, что позволит снизить аварийность.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Безопасность прежде всего. Согласно новым Правилам дорожного движения, на пешеходных переходах нужно спешиваться с велосипедов и самокатов. Проверим, как следуют требованиям закона минчане.
В связи с массовым использованием электросамокатов, гироскутеров и сегвеев в городах, а также увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с их участием, были внедрены меры предотвращения ДТП. Мнения участников дорожного движения по поводу таких нововведений разделились.
– Правильно, потому что я сам водитель. Куда поворачиваешь, иногда они так проносятся – велосипедисты и на самокатах на такой скорости. Ты просто не успеваешь среагировать, можно человека сбить. Да, правильно все.
– С точки зрения безопасности, это правильно, по правилам. Но местами, если просто обыденной логикой рассуждать, не совсем рационально и удобно в некоторых моментах.
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекция ведет пристальный контроль за соблюдением данных требований. В том числе используется как гласный, так и негласный контроль с использованием камер видеонаблюдения, принадлежащих Республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Из-за данных нарушений присуща административная ответственность.
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