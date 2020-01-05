Прямой эфир

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами

05 января 2020 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Увлечение экзотическими существами у школьницы началось одновременно с изучением биологии в школе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сначала в доме появились улитки. Дальше – больше: тараканы, ящерицы, пауки.

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами-1

Я не могу выделить одно качество, за которое я люблю их всех. Но за эти три года я поняла, что это надо не любить – этим нужно жить.

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами-4

Ирина Недобоева:
В коллекции Софьи – 11 видов тараканов: мадагаскарские, «автомобильчики», гигантские лесные… Живут они, в среднем, три года. И несмотря на наличие крыльев, летать тараканы не умеют.

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами-7

К домашней экзотике за это время привыкли все. Хотя, признается мама, по первости было жутко по ночам, когда большие тараканы сбегали из террариума.

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами-10

Марина Бальникова:
Лучше пусть она будет увлекаться рептилиями, она очень много читает, чем сутками будет сидеть в интернете и смотреть всякую глупость.

Ирина Недобоева:
Кто следующий у вас появится?

Марина Бальникова:
Я думаю, змейка. Я уже почти к этому готова. Она меня почти к этому подготовила.

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами-13

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами-15

В её коллекции – 11 видов. Рассказываем о белорусской школьнице, которая увлекается тараканами-17

Читайте также:

Ветеринар рассказал, о чём нужно знать владельцам экзотических животных и стоит ли их вообще заводить

«Легко поддаются дрессировке». Белоруска рассказывает о своих питомцах – крысах дамбо

На улице он – как собачка. Дома – как кот. Стоит ли заводить мини-пига?

Когда дом вверх дном. Владельцы енота показали, как живёт у них дома енот

«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц

Удав по кличке Братан, скорпионы и тараканы. Бобруйчанин показал свою коллекцию экзотических животных

# Домашние животные # общество # Ирина Недобоева # Марина Бальникова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Легко поддаются дрессировке». Белоруска рассказывает о своих питомцах – крысах дамбо
05 января 2020 17:07

«Легко поддаются дрессировке». Белоруска рассказывает о своих питомцах – крысах дамбо

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января
05 января 2020 17:07

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?
05 января 2020 16:56

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?