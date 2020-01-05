«Легко поддаются дрессировке». Белоруска рассказывает о своих питомцах – крысах дамбо

Новости Беларуси. В мини-зоопарке Карины Каранкевич питомцев много и все любимые. Но накануне года Крысы главным фаворитом все же стали эти пушистые грызуны породы дамбо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В мини-зоопарке Карины Каранкевич питомцев много и все любимые. Но накануне года Крысы главным фаворитом все же стали эти пушистые грызуны породы дамбо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Забавные мультяшные мордашки с округлыми ушками. Название породе дал одноименный диснеевский милый слоненок Дамбо, известный своими огромными круглыми ушами.
Еще один представитель декоративной крысы – умный и симпатичный мультигерой – крысенок Рататуй.
Ирина Недобоева, корреспондент:
В отличие от диких, домашние декоративные крысы меньше по размеру, у них разнообразнее окрас. А еще они очень дружелюбные и легко поддаются дрессировке.
Карина Каранкевич:
В следующий год Крысы, я уверена, что наши крысы принесут нам еще больше счастья, больше положительных эмоций. Крыса Белая Металлическая – символ 2020 года. Все приумножится в нашей семье и всей родне.
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