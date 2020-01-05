«Легко поддаются дрессировке». Белоруска рассказывает о своих питомцах – крысах дамбо

Новости Беларуси. В мини-зоопарке Карины Каранкевич питомцев много и все любимые. Но накануне года Крысы главным фаворитом все же стали эти пушистые грызуны породы дамбо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Забавные мультяшные мордашки с округлыми ушками. Название породе дал одноименный диснеевский милый слоненок Дамбо, известный своими огромными круглыми ушами. Еще один представитель декоративной крысы – умный и симпатичный мультигерой – крысенок Рататуй.

Ирина Недобоева, корреспондент:

В отличие от диких, домашние декоративные крысы меньше по размеру, у них разнообразнее окрас. А еще они очень дружелюбные и легко поддаются дрессировке.