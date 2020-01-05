Прямой эфир

«Легко поддаются дрессировке». Белоруска рассказывает о своих питомцах – крысах дамбо

05 января 2020 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В мини-зоопарке Карины Каранкевич питомцев много и все любимые. Но накануне года Крысы главным фаворитом все же стали эти пушистые грызуны породы дамбо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Легко поддаются дрессировке». Белоруска рассказывает о своих питомцах – крысах дамбо-1

Забавные мультяшные мордашки с округлыми ушками. Название породе дал одноименный диснеевский милый слоненок Дамбо, известный своими огромными круглыми ушами.

Еще один представитель декоративной крысы – умный и симпатичный мультигерой – крысенок Рататуй.

«Легко поддаются дрессировке». Белоруска рассказывает о своих питомцах – крысах дамбо-4

Ирина Недобоева, корреспондент:
В отличие от диких, домашние декоративные крысы меньше по размеру, у них разнообразнее окрас. А еще они очень дружелюбные и легко поддаются дрессировке.

«Легко поддаются дрессировке». Белоруска рассказывает о своих питомцах – крысах дамбо-7

Карина Каранкевич:
В следующий год Крысы, я уверена, что наши крысы принесут нам еще больше счастья, больше положительных эмоций. Крыса Белая Металлическая – символ 2020 года. Все приумножится в нашей семье и всей родне.

«Легко поддаются дрессировке». Белоруска рассказывает о своих питомцах – крысах дамбо-10

Читайте также:

Ветеринар рассказал, о чём нужно знать владельцам экзотических животных и стоит ли их вообще заводить

На улице он – как собачка. Дома – как кот. Стоит ли заводить мини-пига?

Когда дом вверх дном. Владельцы енота показали, как живёт у них дома енот

«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц

# Домашние животные # общество # Ирина Недобоева # Карина Каранкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января
05 января 2020 17:07

Беспроцентная рассрочка на квартиры до 10 лет! Акция Dana Holdings действует до конца января

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?
05 января 2020 16:56

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы
05 января 2020 16:56

Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы