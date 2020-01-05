Когда дом вверх дном. Хозяйка показала, как у неё дома живёт енот

Новости Беларуси. Дом вверх дном. Поцарапанные стены, развернутые горшки с цветами, погрызенная мебель. Виновник такого ералаша – домашний енот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 9 килограммов любви – шутит хозяйка Ольга Конон.
Новости Беларуси. Дом вверх дном. Поцарапанные стены, развернутые горшки с цветами, погрызенная мебель. Виновник такого ералаша – домашний енот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 9 килограммов любви – шутит хозяйка Ольга Конон.
Ольга Конон:
Это член семьи. Называем мы его «сынок», у него человеческое имя – Федя, Федор. Сначала любовь, наверное. Увидели маленький комочек, это существо, и полюбили.
С появлением Федора жизнь семьи изменилась кардинально. Игры, кормление, прогулки и даже купание строго по часам. Теперь не муж, а енот диктует рацион меню на завтрак, обед и ужин. Пришлось отказаться и от отпуска на море. Но ради любимого питомца Ольга готова на все.
Ольга Конон:
Это ребенок, оставленный дома один: открыть вентили, газовую плиту, краны с водой. Он может сделать все: он может испортить мебель, сбросить телевизор. Ради него у нас не будет ремонта в ближайшие два года. Ради него мы готовы на дорогие покупки – дорогой домик для него персональный.
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