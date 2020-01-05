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Когда дом вверх дном. Хозяйка показала, как у неё дома живёт енот

05 января 2020 17:13
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Новости Беларуси. Дом вверх дном. Поцарапанные стены, развернутые горшки с цветами, погрызенная мебель. Виновник такого ералаша – домашний енот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 9 килограммов любви – шутит хозяйка Ольга Конон.

Когда дом вверх дном. Хозяйка показала, как у неё дома живёт енот-1

Когда дом вверх дном. Хозяйка показала, как у неё дома живёт енот-3

Когда дом вверх дном. Хозяйка показала, как у неё дома живёт енот-5

Ольга Конон:
Это член семьи. Называем мы его «сынок», у него человеческое имя – Федя, Федор. Сначала любовь, наверное. Увидели маленький комочек, это существо, и полюбили.

С появлением Федора жизнь семьи изменилась кардинально. Игры, кормление, прогулки и даже купание строго по часам. Теперь не муж, а енот диктует рацион меню на завтрак, обед и ужин. Пришлось отказаться и от отпуска на море. Но ради любимого питомца Ольга готова на все.

Когда дом вверх дном. Хозяйка показала, как у неё дома живёт енот-8

Когда дом вверх дном. Хозяйка показала, как у неё дома живёт енот-10

Когда дом вверх дном. Хозяйка показала, как у неё дома живёт енот-12

Ольга Конон:
Это ребенок, оставленный дома один: открыть вентили, газовую плиту, краны с водой. Он может сделать все: он может испортить мебель, сбросить телевизор. Ради него у нас не будет ремонта в ближайшие два года. Ради него мы готовы на дорогие покупки – дорогой домик для него персональный.

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# Домашние животные # общество # Ирина Недобоева # Ольга Конон # Фотофакт

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