Когда дом вверх дном. Хозяйка показала, как у неё дома живёт енот

Новости Беларуси. Дом вверх дном. Поцарапанные стены, развернутые горшки с цветами, погрызенная мебель. Виновник такого ералаша – домашний енот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 9 килограммов любви – шутит хозяйка Ольга Конон.

Ольга Конон:

Это член семьи. Называем мы его «сынок», у него человеческое имя – Федя, Федор. Сначала любовь, наверное. Увидели маленький комочек, это существо, и полюбили.

С появлением Федора жизнь семьи изменилась кардинально. Игры, кормление, прогулки и даже купание строго по часам. Теперь не муж, а енот диктует рацион меню на завтрак, обед и ужин. Пришлось отказаться и от отпуска на море. Но ради любимого питомца Ольга готова на все.