«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц

Новости Беларуси. Увлечение австралийскими амадинами у Марины началось много лет назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня коллекция пернатых – одна из самых крупных в Беларуси.
Новости Беларуси. Увлечение австралийскими амадинами у Марины началось много лет назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня коллекция пернатых – одна из самых крупных в Беларуси.
Марина Чухманова:
Это мои экзотические домашние питомцы. Увидела их в интернете и влюбилась. Потому что окрас просто бомбический.
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