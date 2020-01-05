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«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц

05 января 2020 17:13
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Новости Беларуси. Увлечение австралийскими амадинами у Марины началось много лет назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня коллекция пернатых – одна из самых крупных в Беларуси.

«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц-1

Марина Чухманова:
Это мои экзотические домашние питомцы. Увидела их в интернете и влюбилась. Потому что окрас просто бомбический.

«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц-4

«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц-6

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# Домашние животные # общество # Ирина Недобоева # Марина Чухманова # Фотофакт

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