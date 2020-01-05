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На улице он – как собачка. Дома – как кот. Стоит ли заводить мини-пига?

05 января 2020 17:14
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Новости Беларуси. Мини-пиг Винсент даже слушать не хочет о домашнем режиме. Гулять на улице – любимое дело. Хозяйка Лиза души не чает в своем четвероногом домашнем хрюше и позволяет даже спать на своей подушке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На улице он – как собачка. Дома – как кот. Стоит ли заводить мини-пига?-1

На улице он – как собачка. Дома – как кот. Стоит ли заводить мини-пига?-3

Елизавета Марченко:
На улице он – как собачка. В точности, даже дрессируется, как собачка, даже легче. Дома – как кот. «Надо погладить, надо покормить. Покормил? Все. Когда я захочу, чтобы меня погладили – приду сам».

Лиза работает на конном манеже. Потому сюда с хозяйкой мини-пиг приезжает постоянно. Здесь у Винсента много друзей: коллеги Лизы, посетители. И даже с лошадьми поросенок нашел общий язык. А ради любимого лакомства даже поддается дрессировке.

На улице он – как собачка. Дома – как кот. Стоит ли заводить мини-пига?-6

На улице он – как собачка. Дома – как кот. Стоит ли заводить мини-пига?-8

На улице он – как собачка. Дома – как кот. Стоит ли заводить мини-пига?-10

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# Домашние животные # общество # Ирина Недобоева # Елизавета Марченко # Фотофакт

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