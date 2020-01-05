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Ветеринар рассказал, о чём нужно знать владельцам экзотических животных и стоит ли их вообще заводить

05 января 2020 17:15
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Новости Беларуси. Мы все уже уяснили: 2020-й – год Белой Металлической Крысы. Правда, в свои законные права это милое животное вступит только 25 января. А пока властвует еще более милое создание – свинья.

Юлия Огнева, СТВ:
И героев нашего следующего сюжета ни крысой, ни диким кабаном, ни даже тараканом не удивишь – все они не только не боятся, но и держат дома всевозможных экзотических животных. Мне, например, этого не понять, но, как известно, в приличном обществе о вкусах не спорят.

А вот рассказывают – это да. Ирина Недобоева присмотрела пару-тройку вариантов для домашнего зоопарка. Правда, как рассказала мне за эфиром, не для своего. Уж больно хороши.

Экзотов на прием к Алексею Базылевскому в последнее время приводят нередко. Говорит, сейчас уже особо не удивишь домашними питомцами в виде змей, ящеров и даже крокодилов. Но, беря на попечение таких домочадцев, не стоит забывать о безопасности... И своей в том числе.

Ветеринар рассказал, о чём нужно знать владельцам экзотических животных и стоит ли их вообще заводить-1

Алексей Базылевский, ветеринар:
Таких животных можно содержать дома, если владелец качественно подходит к их содержанию, уходу и заботе о здоровье. Некоторым животным требуется вакцинация против вирусных заболеваний. Если мы говорим про хищных животных, обязательна вакцинация от бешенства.

Ветеринар рассказал, о чём нужно знать владельцам экзотических животных и стоит ли их вообще заводить-3

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# Домашние животные # Ирина Недобоева

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