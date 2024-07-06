Сотрудники МЧС высадили памятное дерево на Аллее Героев в честь Николая Гастелло

Аллея Героев на «Курган Славы» пополнилась именем Николая Гастелло. Памятное дерево в честь советского летчика высадили работники МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аллея Героев на «Курган Славы» пополнилась именем Николая Гастелло. Памятное дерево в честь советского летчика высадили работники МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подвиг отважного авиатора – один из самых ярких в истории СССР. Николай Гастелло совершил «огненный таран» – направил подбитый самолет на колонну фашистской техники и нанес врагу огромный ущерб, однако сам погиб вместе с экипажем. Имя Николая Гастелло на аллее – девятое среди пожарных – Героев СССР.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В год 80-летия освобождения Беларуси по всей стране во многих наших подразделениях прошли знаковые события по увековечиванию памяти наших героев. Так, например, в Кореличах мы установили памятный знак, посвященный Герою Советского Союза, который был удостоен этого звания посмертно, знаменитому подвигу Николая Гастелло.
На «Курган Славы» также состоялось вручение государственных наград. Медалей за спасение жизни и ликвидацию чрезвычайных ситуаций удостоены восемь человек. Кроме того, в торжественной обстановке подразделениям МЧС передали ключи от новой пожарной и аварийно-спасательной техники. Автопарки пополнят 12 автоцистерн, 1 летательный аппарат и легковые автомобили.