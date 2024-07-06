Сотрудники МЧС высадили памятное дерево на Аллее Героев в честь Николая Гастелло

Аллея Героев на «Курган Славы» пополнилась именем Николая Гастелло. Памятное дерево в честь советского летчика высадили работники МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвиг отважного авиатора – один из самых ярких в истории СССР. Николай Гастелло совершил «огненный таран» – направил подбитый самолет на колонну фашистской техники и нанес врагу огромный ущерб, однако сам погиб вместе с экипажем. Имя Николая Гастелло на аллее – девятое среди пожарных – Героев СССР.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В год 80-летия освобождения Беларуси по всей стране во многих наших подразделениях прошли знаковые события по увековечиванию памяти наших героев. Так, например, в Кореличах мы установили памятный знак, посвященный Герою Советского Союза, который был удостоен этого звания посмертно, знаменитому подвигу Николая Гастелло.