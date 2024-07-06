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Сотрудники МЧС высадили памятное дерево на Аллее Героев в честь Николая Гастелло

06 июля 2024 17:10
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Аллея Героев на «Курган Славы» пополнилась именем Николая Гастелло. Памятное дерево в честь советского летчика высадили работники МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС высадили памятное дерево на Аллее Героев в честь Николая Гастелло-1

Подвиг отважного авиатора – один из самых ярких в истории СССР. Николай Гастелло совершил «огненный таран» – направил подбитый самолет на колонну фашистской техники и нанес врагу огромный ущерб, однако сам погиб вместе с экипажем. Имя Николая Гастелло на аллее – девятое среди пожарных – Героев СССР.

Сотрудники МЧС высадили памятное дерево на Аллее Героев в честь Николая Гастелло-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В год 80-летия освобождения Беларуси по всей стране во многих наших подразделениях прошли знаковые события по увековечиванию памяти наших героев. Так, например, в Кореличах мы установили памятный знак, посвященный Герою Советского Союза, который был удостоен этого звания посмертно, знаменитому подвигу Николая Гастелло.

Сотрудники МЧС высадили памятное дерево на Аллее Героев в честь Николая Гастелло-7

На «Курган Славы» также состоялось вручение государственных наград. Медалей за спасение жизни и ликвидацию чрезвычайных ситуаций удостоены восемь человек. Кроме того, в торжественной обстановке подразделениям МЧС передали ключи от новой пожарной и аварийно-спасательной техники. Автопарки пополнят 12 автоцистерн, 1 летательный аппарат и легковые автомобили.

# Великая Отечественная война # общество # Вадим Синявский # Николай Гастелло

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