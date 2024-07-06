В МЧС рассказали, как правильно подготовиться к походу в лес

Ягодный и грибной сезон в Беларуси набирают обороты. Отправляясь в лес на поиски даров природы, нередко теряются сами люди. На номера 101, 102 и 112 звонки с просьбой найти человека сейчас поступают практически каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На помощь выезжают иногда даже несколько раз за сутки. Теряются и дети, и взрослые. В поисках задействуют все имеющиеся ресурсы: людей, современную технику и даже собак. Подробности в репортаже Алены Жиборт.

Елена Курбат – городская жительница, но очень любит природу. С нетерпением ждет начало ягодного и грибного сезонов. И не только ради полных корзин, нравится сам процесс. Всегда хорошо ориентируется на местности. Поэтому, признается, смело заходит в любой, даже незнакомый массив. Однако самонадеянность однажды подвела.

На протяжении часа Елена пыталась выйти из леса самостоятельно. Потом подключилась дочь. Которая с помощью геолокации определила месторасположение мамы и направила спасателей.

Елена Курбат, жительница Гродно:

Приехали спасатели, начали сигналить мне с трассы. Они подъехали, что я хорошо слышала сигнал, и я спокойно на него шла. Периодически мне названивали, что, где, далеко, не далеко, но в результате я вышла.

Спасатели напоминают, что к походу в лес нужно готовиться: надевать яркую одежду и на 100 процентов заряжать телефон. С собой обязательно должны быть также вода, небольшой запас еды и лекарства.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

Отправляясь в лес, предварительно изучите маршрут, даже если вам кажется, что лесной массив вам давно и хорошо известен, не лишним будет вспомнить, где находятся входы и выходы в лес. Сообщите своим родным и близким, куда вы отправляетесь и как скоро собираетесь вернуться.

Алена Жиборт, корреспондент:

Если все же заблудились, главное, говорят спасатели, постарайтесь сохранять спокойствие. И внимательно прислушайтесь к окружающим звукам. Шум автомобилей с дороги, например, слышен на расстоянии до 3 километров, лай собак – до 1,5 километров. И ищите линии электропередач, просеки и тропинки. Идя вдоль них, вы обязательно выйдете к людям.