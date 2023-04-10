В этом районе создали сквер среди частного сектора, и вот почему это было важно для жителей

Кирилл Казаков, СТВ: Вот Сергей Михайлович, у вас тоже уникальная штука. Вы создали парк среди частного сектора. Зачем это надо было? А что, парков в Минске не хватает?

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу « По существу ».

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Поясню. На территории Заводского района находится самый большой частный сектор. 300 гектаров, более 3 000 жилых домов частных. Соответственно, с этим хозяйством тоже надо работать и надо приводить его в соответствующий вид после зимнего периода. Тем более что правилами благоустройства и содержания города Минска… Надо сказать, что только для Минска разработаны и утверждены в установленном порядке соответствующие правила благоустройства, которые регламентируют в том числе работу с гражданами, которые проживают в частном секторе.

Кирилл Казаков:

Заборы менять надо же за их счет?

Сергей Масляк:

Ограждение должно быть приведено в надлежащий вид. И коллеги из области, из районов, я думаю, подтвердят. Но там, наверное, более жестко эта работа ведется. И житель в весенне-летний, осенний период должен содержать прилегающую территорию до середины проезжей части. Уборка – это косьба. То, что касается частного сектора, так складывается территория, что есть улицы, где отсутствуют пешеходные тротуары, это сложившаяся застройка частного сектора. И, к сожалению, так или иначе, практически отсутствуют места в шаговой доступности, где, допустим, мама может погулять с коляской. Либо люди преклонного возраста могут провести время, отдохнуть, посидеть, пообщаться. И была выдвинута такая идея о создании сквера на территории частного сектора. Тем более что ежегодно городом проводится такой конкурс, и все администрации участвуют в этом процессе по благоустройству минимум двух мест полностью.

Кирилл Казаков:

Скажите, Сергей Михайлович, смотрите, мы тут говорим. Это блажь или необходимость? Потому что серьезно, мы говорим о дорогах, которые действительно необходимы, фонарях, которые должны светить. И бах – мы занимаемся скверами.

Сергей Масляк:

Это необходимо. Это необходимость, потому что, берем тот же самый микрорайон Шабаны. За последние пять лет очень много сделано, опять же, люди, проживающие в непосредственной близости к промзоне, задают правильный вопрос. Почему у нас нет зоны отдыха. Такая зона отдыха, как «Запруда», у них появилась два года назад. Продолжаем благоустраивать, обустраивать территорию, которая прилегает к реке Тростянке. И соответственным вопросом правильно задаются жители частного сектора, которые должны тоже пользоваться благами цивилизации, если можно так выразиться. Там тоже рождаются дети.