Они прячут на кладбище резиновые сапоги. Жители белорусской деревни вынуждены идти в город через поле!

Новости Беларуси. В этом году в Беларуси отремонтируют около тысячи километров республиканских дорог и 3 800 погонных метров дорожных сооружений. Такие масштабные проекты в меньшей степени радуют жителей агрогородкоов и деревень, где благоустройство дорог происходит по остаточному принципу и оставляет желать лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дороги местного значения часто пылятся в тени масштабных проектов, а люди на селе из-за разбитого дорожного полотна не снимают резиновых сапог круглый год. На что готовы сами белорусы, чтобы решить проблему? По следам дорожных ям прошлась наша съемочная группа.

Это наша боль! Представляете, какая тут лужа была. Скорая приехала и не могла пройти. Человеку плохо с сердцем было. Тракторами вытягивали эту скорую. Человек мог умереть.

Каждую весну Клавдия Голубева становится хозяйкой домика у моря. Сначала сугробы, а потом проливные дожди вымывают возле ее дома огромную лужу. И такими воронками усеяна половина деревенских дорог. Последний раз эту улицу подсыпали 10 лет назад. Время смыло не только гравий, но и надежду на твердую землю под ногами. После каждого дождя местные жители оказываются в плену такой грязи, что впору обувать рыбацкие сапоги.

Клавдия Голубева, жительница деревни Ильинка:

А раньше тут вообще невыносимо было. Было все затоплено. И сейчас оно есть, затоплено все. Вы не представляете, ходили по колено.

Но если преодолеть улицу шансы есть, то выбраться в город – задача со звездочкой. Уже 10 лет жители деревни Ильинка бьются всего за один километр дороги. Да, на карте ее нет, но в жизни местных именно она является важной артерией. Парадокс заключается в том, что подъезд к деревне асфальтированный, а вот автобус ходит только в выходные. От безысходности среди рабочей недели люди вынуждены идти в город через поле. После осадков эта единственная ниточка превращается в полосу препятствий, преодолеть которую без специального снаряжения невозможно.

Юлия Мычка, корреспондент:

Эта горе-дорога – самый короткий путь, который соединяет деревню Ильинка с Могилевом. И местные жители поделились с нами лайфхаком. Они вынуждены на кладбище прятать дежурные резиновые сапоги, которые в этой местности являются обязательным элементом дресс-кода. Куда только не обращались люди. Ответ один – не положено, невыгодно, неперспективно.

Ирина Глинкова, жительница деревни Ильинка:

Нам говорят, что наша деревня неперспективная. Какая неперспективная? У нас столько детей, столько молодежи, строятся, вы же посмотрите. Ну сколько уже можно бороться? Мы сами пробовали уже, засыпали. В отчаянии жители Ильинки решили сами подсыпать низину в поле. На дорогу собирали всей деревней. В этот участок земли жители деревни закопали 4,5 тысячи личных рублей.

Сергей Козлов, житель деревни Ильинка:

Решили деревней сброситься. Сбросились деньгами, купили 50 машин, засыпали всю низину. Трубы купили, положили. Своими силами жители деревни осилили почти полкилометра. Осталось столько же. Сейчас хоть и надеются на помощь властей, но продолжают копить на самую «народную» дорогу.

Виктор Полторан, председатель Княжицкого сельисполкома:

Вопрос этот поднимался на всех уровнях. На уровне республики, на уровне области, района. Везде был дан официальный ответ, что к населенному пункту по социальным стандартам дорога существует. Но для удобства населения, конечно, эта дорога – было бы хорошо. Но для того чтобы эту дорогу так сделать, конечно, необходимо решение не сельисполкома и, может, даже не района, а на более высоком уровне.

Тема дорог и транспортного сообщения уже несколько лет подряд в топе обращений граждан по всей стране. Не так давно на одном из совещаний дороги, в том числе и в столице, раскритиковал Президент. Да, есть объективные причины, погодные условия, дождь, снег и перепады температур, которые крошат асфальт на глазах. Бывает и наоборот, что погоду строят сами чиновники, не желая контролировать и разбираться в дорожных проблемах. Лукашенко: наш асфальт начинает крошиться! Разберитесь. Будет плохо, если я начну разбираться. Подробности.

А это уже Витебская область. Трасса Н-2301 связывает областной центр с деревней Тарасенки и уходит на границу с Россией. Автомобильный поток здесь небольшой. Но вот проблемных участков предостаточно. Водители, которые едут по дороге впервые, вынуждены резко сбрасывать скорость при подъезде к ямам. Об этом говорят и тормозные следы. Те, кому знаком этот дорожный квест, просто объезжают по встречной полосе.

Хотя бы поставили знаки. Даже просто знак предупреждающий, что здесь опасно. Может, скоростные даже ограничения. Здесь же еще в Россию направление. Могут лететь, так что что хочешь может случиться.

Сейчас видать, куда ехать. А вот когда вода полностью, в такую яму вскочить – попробуйте вы. Люди так разбивают, что останавливаются, эвакуаторы вывозят их.

Игнатий Зазерский, старший мастер строительно-монтажных работ ДРСУ № 144:

Будет проведен ямочный ремонт по способу пропитки и струйно-инъекционным методом. Также на этот год запланированы на проблемных участках на этой автодороге текущие ремонты.