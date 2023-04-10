Клумбы, фонари или хорошая дорога? На что тратят деньги местные власти в пригородах

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы сейчас говорим: столица, Минск, наши областные центры. А ведь речь в последнее время идет о том, чтобы делать жизнь вне больших городов намного более привлекательной. И безопасности одной мало. Мы привыкли жить комфортно. Если ты работаешь в городе, а живешь за его пределами, хочется по комфортной городской трассе добираться. Кирилл Казаков, СТВ:

В Березовском районе, наверное, хочется клумб, фонарей, хочется, чтобы дома были хорошо покрашены, скамейки стояли, теннисный корт был, не так ли? Алена Сырова:

Но между тем, чтобы починить дорогу или построить центр развлечений для досуга, все-таки предпочтение отдаем пока дорогам, потому что это первоочередное, правильно?

Вячеслав Метлицкий, председатель Березовского районного исполнительного комитета:

Дороги изначально закладываются в планировании, то есть мы в начале года примерно знаем, сколько мы потратим на дороги. Планирование осуществляется заранее, то есть мы не узнаем в последний момент. Мы знаем осенью, что мы будем делать по весне. И так в течение года. Алена Сырова:

А если за зиму дороги разбились больше, чем вы рассчитывали? Вячеслав Метлицкий:

Эта проблема постоянная. Это проблема весны. Она, наверное, везде существует, особенно если паводковые вопросы. Это уже нарицательным стало. Холод, оттепель. Это убивает дороги, особенно дороги, прилегающие к хозяйствам – там, где ездит большегрузная техника, участвующая в сельскохозяйственных мероприятиях. То есть весенняя дорога очень быстро приходит в негодность. Наша задача: оперативно среагировать на замечания граждан, привести дорогу в такое состояние, которое бы позволило гражданам передвигаться либо на авто, либо пешком. Алена Сырова:

Как вы добирались к нам на программу? Кирилл Казаков:

По М1? Вячеслав Метлицкий:

Да.

Кирилл Казаков:

Как она? Как человек, который едет по ней на машине. Потому что я помню, когда едешь, там ямы, конечно залатаны, но: тух-тух-тух – приблизительно так. Вячеслав Метлицкий:

Видно, что часть дороги ремонтируется. Это видно, что часть дороги действительно подлежит ремонту. Но это асфальт. Когда мы говорим о дорогах на районе, то это прежде всего гравийные дороги. Это сразу такое впечатление, когда мы говорим: плохая дорога. То есть мы имеем в виду дорогу с песчано-гравийной посыпкой. Кирилл Казаков:

Наверняка есть определенные стандартны. Наверняка мы хотели бы, чтобы люди, которые живут в провинции, не нуждались в тех благах, которые есть в столице. Мы об этом говорим. Есть же некоторые стандартны. Например, школа должны быть построена на такое-то количество людей, детский сад – на такое-то. А в области благоустройства – мы же не можем количество цветов посчитать и покрашенных скамеек. Есть же какой-то стандарт? Вы, например, говорите: мы хотим как в Шабанах. И делаете как в Шабанах. У вас какой план?