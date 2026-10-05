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Новости по тегу #Парки

Активисты навели порядок в самой фотогеничной зоне Гродно
05 октября 2026 07:18

Активисты навели порядок в самой фотогеничной зоне Гродно

В Борисове завершены основные работы по реконструкции центрального городского парка
22 сентября 2026 08:22

В Борисове завершены основные работы по реконструкции центрального городского парка

Реконструкцию парка Челюскинцев планируют начать в октябре
17 августа 2026 17:44

Реконструкцию парка Челюскинцев планируют начать в октябре

Парк Уго Чавеса в Минске увеличится на 28 гектаров, рассказали в «Минскзеленстрое»
28 апреля 2026 10:10

Парк Уго Чавеса в Минске увеличится на 28 гектаров, рассказали в «Минскзеленстрое»

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»
25 апреля 2026 08:28

Где в Минске появятся новые точки притяжения и чем удивят гостей столицы? Анонс ток-шоу «Большой город»

Место магической силы! Здесь исполняются желания – побывали в Национальном парке «Припятский»
23 декабря 2025 12:17

Место магической силы! Здесь исполняются желания – побывали в Национальном парке «Припятский»

Сквер возле костёла Божьего Тела появился в Несвиже
19 сентября 2025 15:00

Сквер возле костёла Божьего Тела появился в Несвиже

Какие мероприятия будут проводиться летом в Лошицком парке? Рассказываем о выставках и экскурсиях
18 июня 2025 10:54

Какие мероприятия будут проводиться летом в Лошицком парке? Рассказываем о выставках и экскурсиях

В Минске открыт сезон аттракционов
01 мая 2025 08:42

В Минске открыт сезон аттракционов

В Мяделе появилась зона отдыха «Нескучный дворик» и сразу понравилась детям
26 мая 2023 13:29

В Мяделе появилась зона отдыха «Нескучный дворик» и сразу понравилась детям

В этом районе создали сквер среди частного сектора, и вот почему это было важно для жителей
10 апреля 2023 20:03

В этом районе создали сквер среди частного сектора, и вот почему это было важно для жителей

Уличные музыканты и литературный уголок. Каким будет парк воинов-интернационалистов в Бресте?
13 сентября 2022 08:16

Уличные музыканты и литературный уголок. Каким будет парк воинов-интернационалистов в Бресте?