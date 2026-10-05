Новости по тегу #Парки

Вооружившись граблями и мешками для мусора, они очистили территорию, сделав ее комфортнее для прогулок и фотосъемок.
Сейчас строители и специалисты по благоустройству наносят финальные штрихи, чтобы полностью обновить излюбленное место отдыха горожан.
Заменят инженерные сети, обновят покрытие на центральной аллее и установят современную подсветку.
Площадь парка составит более 50 гектаров. Получится один из крупнейших парков нашей столицы.
Об этом и не только расскажут гости ток-шоу «Большой город» 26 апреля в 10:00.
Сколько туристов попросили о самом сокровенном и загадали желание – не сосчитать. Местные признаются, это работает. Главное – быть в позитивном ключе.
В сквере проложили пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы и оборудовали современное освещение.
Лошицкий парк, пожалуй, один из самых загадочных и таинственных в Минске. Сюда любят приходить гости города и местные жители, чтобы погулять по тенистым аллеям и посетить саму Лошицкую усадьбу.
Летний сезон открыли парки: имени Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска и имени Уго Чавеса. Аттракционы уже принимают маленьких и взрослых посетителей.
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