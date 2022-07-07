Лукашенко: впереди голод, как все кричат, будет непросто

Новости Беларуси. Перестановки в структуре местной вертикали власти, назначения в дипкорпусе и изменения в руководящем составе некоторых белорусских предприятий. Стали известны итоги кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У 10 районов сменились главы. По большей части это касается Гомельской и Могилевской областей. Свои обязанности в новом кресле назначенцы знают. Специфика прежней работы так или иначе связана с уже нынешней. Александр Лукашенко, как, впрочем, не единожды до этого, подчеркнул: для местной вертикали власти главное – люди и экономика. Сейчас, в непростое время, это тем более первостепенные задачи: развитие регионов, обеспеченность людей рабочими местами, поддержка трудовой дисциплины. Ну и, конечно, в целом как результат – работа экономики на опережение. В зоне ответственности руководителей районов традиционно также находится сельское хозяйство. Президент акцентировал внимание на том, чтобы эта отрасль была под постоянным контролем, в том числе и новых управленцев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обстановка непростая, но не критическая. Самое главное, что все в наших руках. Хочу вам напомнить о том, что впереди голод, как все кричат. Наверное, будет непросто, в мире будет непросто. В вашей зоне ответственности находится сфера сельского хозяйства. Поэтому сделайте все, чтобы в этом году организованно провести уборочную кампанию, собрать хороший урожай, сделать хорошие запасы. Мы все время говорим на уровне районов, небольших и средних городов о том, что надо накормить животных, скот и так далее. Это правильно. Но не забывайте, что нам надо людей кормить. Поэтому стабилизационные фонды, которые вы создавать будете в районах, а если кто-то, не дай бог, этим не занимался, подумайте, где вы будете хранить все необходимое, чтобы обеспечить жителей своего района всем необходимым: картошка, яблоки, морковь, свекла и прочее.