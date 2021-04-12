Есть даже кресло из космического корабля. Что ещё можно увидеть на родине лётчика-космонавта Петра Климука?

Новости Беларуси. 12 апреля в честь первого космонавта под Брестом, на малой родине нашего земляка, первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука, установили бронзовый бюст Юрия Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из самого «космического» агрогородка Беларуси – репортаж Кристины Протосовицкой.

12 апреля – эту дату многие называют вторым днем рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Бюст первого человека, покорившего космос, – подарок российской стороны. Мастер Алексей Леонов изобразил Гагарина молодым и улыбчивым, подчеркивая: это его время – время первых.

Когда-то в Беларуси в честь первого человека в космосе были названы десятки улиц и проспектов. А вот память в камне зажила только сегодня – в Томашовке. К слову, школа, где прописался бюст, находится как раз на улице Гагарина. Его ученики сегодня тоже грезят о небе, правда, на чертежах – в качестве космических инженеров. Каким должен быть космонавт? Вот что отвечает на этот вопрос маленький белорус

Томашовка – это самый «космический» агрогородок страны. Об этом вам здесь сообщат все. Почти сразу после первого полета в космос земляка Петра Климука в местной школе взялись за создание музея. Экспонаты – от школьного журнала до кресла из космического корабля, всего полторы тысячи оригиналов собирали последние 40 лет. В год гостями музея становятся до 3 000 человек.

Евгений Григорьев, директор средней школы деревни Томашовка:

Это один самый мощных на сегодня, наверное, инструментов и гражданско-патриотического воспитания, и воспитания характера, силы воли и вообще разных сторон наших учащихся. Поскольку именно пример самоотверженности, смелости, стремления вперед Гагарина – это то, что мы хотим воспитывать в наших детях, чтобы они так же уверенно шли к своей цели, так же без страха шагали в неизведанные дали и добивались тех высот, которые ставят перед собой, даже если они космически высокие.

Сегодня школа со своим космическим музеем активно сотрудничает со Звездным городком в России. Многие современные экспонаты передали напрямую из центра разработок. В будущем здесь появится и гагаринский уголок – начало уже положено.

Петр Фролов, временный поверенный в делах России в Беларуси:

А потому что у вас музей здесь. Так нечестно. Я восхищен, честно скажу. Многие скажут: вот, привезли, нашли одну школу. Так если есть такая школа, уже хорошо, уже вопросы все закрыты. А здесь и как поддерживается музей: видно, что это не так, что сделай сам – это действительно большая глубокая работа.