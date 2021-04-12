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Фитнес, семь кинозалов, магазины и офисы. Что строят возле станции метро «Партизанская»?

12 апреля 2021 19:53
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Новости Беларуси. Торгово-административный объект построят возле станции метро «Партизанская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фитнес, семь кинозалов, магазины и офисы. Что строят возле станции метро «Партизанская»?-1

Здание будет переменной этажности. На четырех нижних уровнях разместят объекты торговли, общественного питания, медицинский, детский и фитнес-центры, а также семь кинозалов примерно на 900 мест.

Фитнес, семь кинозалов, магазины и офисы. Что строят возле станции метро «Партизанская»?-4

На верхних этажах будут офисные помещения. Предусмотрен и пятиуровневый паркинг на 750 машин. К слову, его кровлю также задействуют.

Фитнес, семь кинозалов, магазины и офисы. Что строят возле станции метро «Партизанская»?-7

Дарья Давидович, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Заводского района:
Также объектом предусмотрено строительство улицы Проектируемой с переездом с улицы Долгобродской, а также переносом пункта общественного транспорта. Реализация инвестиционного проекта предусмотрена в декабре 2023 года.

# Строительство # общество # Дарья Давидович # Фотофакт

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