Фитнес, семь кинозалов, магазины и офисы. Что строят возле станции метро «Партизанская»?

Новости Беларуси. Торгово-административный объект построят возле станции метро «Партизанская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Торгово-административный объект построят возле станции метро «Партизанская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здание будет переменной этажности. На четырех нижних уровнях разместят объекты торговли, общественного питания, медицинский, детский и фитнес-центры, а также семь кинозалов примерно на 900 мест.
На верхних этажах будут офисные помещения. Предусмотрен и пятиуровневый паркинг на 750 машин. К слову, его кровлю также задействуют.
Дарья Давидович, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Заводского района:
Также объектом предусмотрено строительство улицы Проектируемой с переездом с улицы Долгобродской, а также переносом пункта общественного транспорта. Реализация инвестиционного проекта предусмотрена в декабре 2023 года.