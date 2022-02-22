«В этом году кардинально другие подходы». Как события августа 2020-го отразились на электоральной политике в Беларуси?

Новости Беларуси. Досрочное голосование на референдуме по Конституции. Уже открыты участки для тех, кто решил прямо сейчас дать ответ на вопрос, который предложен ему в бюллетене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь со студией из одного из избирательных участков Ленинского района Минска – Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Доброе утро коллеги, буквально полчаса назад по вопросам изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Мы сейчас находимся на 42-м участке, который расположен в средней школе № 51 Минска. Здесь мы встретили нашего давнего знакомого, гостя наших постоянных эфиров – генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Евгеньевича Шевцова. Почему решили с утра в первый день досрочного голосования прибыть на избирательный участок?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Вы знаете, привычка, наверное. Уже привык постоянно участвовать во всех электоральных кампаниях, в день выборов не получалось, поэтому привык в первый день голосовать. Заодно прийти и посмотреть, как обустроен участок, поэтому в этом году не стал делать исключение, как раз перед работой заехал, чтобы проголосовать. Кампания проходит абсолютно спокойно, нет никаких вбросов в адрес членов избирательной комиссии Константин Герцев:

В эксклюзивном интервью нашей итоговой программе «Неделя» Лидия Михайловна Ермошина, бывший глава ЦИК, сказала, что электоральная кампания 2020 года и кампания референдума 2022 года отличаются тем, что в 2020-м противники власти пытались незаконным путем завладеть властью, в этом году они пытаются помешать работе власти по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Как вы как бывший глава Минской городской избирательной комиссии оцениваете эту кампанию? Дмитрий Шевцов:

Кампания проходит абсолютно спокойно, ритмично. Нет никаких вбросов (по крайней мере пока) в адрес членов избирательной комиссии. Это говорит об уровне подготовки и подхода со всех сторон, не только со стороны избирательных комиссий, ЦИК, но и со стороны правоохранительных органов, которые обеспечивают правопорядок в стране и при работе избирательных комиссий. Поэтому в этом году кардинально другие подходы, это сразу видно. И я хочу сказать, что этот референдум, который сейчас проходит, выстрадан. Он выстрадан не только 2020 годом, конечно, 2020-й дал финальный толчок даже для тех, кто где-то колебался и думал: стоит вносить изменения в Конституцию – не стоит. Но сейчас, наверное, у подавляющего большинства не осталось никаких сомнений о том, что та Конституция, которая сейчас предлагается, она на самом деле является основополагающей. И самое главное, когда мы всем говорим, что у каждого свое избирательное право, которым он должен воспользоваться. Никто не заставляет никого становиться на ту или иную сторону. Мы просто всем говорим, что каждый должен прийти на свой избирательный участок и отдать голос за те изменения в Конституцию, которые ему нравятся. Социальная составляющая Конституции это всего лишь зернышко – мы видим концептуальный подход Константин Герцев:

Как врач и общественный деятель как вы оцениваете социальную составляющую новой Конституции?

Дмитрий Шевцов:

Социальная составляющая Конституции это всего лишь маленькое зернышко, потому что мы видим концептуальный подход. Но то маленькое зернышко будет прорастать очень хорошими ростками, потому что мы сейчас декларируем о том, что у нас не только социально ориентированное государство, уже в Конституцию достаточно и до этого было внесено, сейчас вносятся еще дополнительные подходы именно к социальной ориентированности. Это и реабилитация и социализация инвалидов, и ответственность за сохранение собственного здоровья и много-много других вопросов. Поэтому это на самом деле очень важно. Шесть женщин из числа мигрантов, которые находятся в ТЛЦ «Брузги», родили Константин Герцев:

Не могу не воспользоваться случаем. Мы с вами работали в кризисном центре на белорусско-польской границе. Как ситуация с беженцами обстоит сейчас?