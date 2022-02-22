Выносится один вопрос. В Беларуси начинается досрочное голосование на референдуме

Новости Беларуси. Старт досрочного голосования крупнейшей общественно-политической кампании года. С этого дня, 22 февраля, можно принять участие в референдуме по проекту Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы смогут сделать выбор в пользу мирного будущего, сохранения всех социальных гарантий и исторической правды. Этому предшествовала большая работа по всей стране: обсуждения на диалоговых площадках, финальные приготовления в участковых комиссиях и готовность к встрече наблюдателей. Это более 44 тысяч национальных представителей и 131 международный.

Накануне на участки поступили бюллетени для голосования. Они будут работать с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 по 26 февраля включительно. Это суббота. В воскресенье, основной день голосования – с 8:00 до 20:00. Отдать голос можно не только по месту регистрации, но и на участке временного проживания при предоставлении соответствующего документа.