День шести двоек. В ЗАГСах Минска ожидается свадебный бум

Новости Беларуси. Свадебный бум, магия чисел и надежда на вечную любовь. Сегодня, 22 февраля, заветная дата, которую мечтают занести в свидетельство о браке миллионы влюбленных по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключение и белорусы.

22.02.2022 – абсолютно зеркальная дата и день шести двоек. Многие верят, что такое сочетание цифр способно принести счастье, особенно парам. Несмотря на то, что сегодня вторник, желающих связать себя узами брака именно в этот день как никогда много. Например, во всех минских ЗАГСах ожидается в три раза больше желающих связать себя узами брака, чем было 02.02.2022.