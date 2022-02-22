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День шести двоек. В ЗАГСах Минска ожидается свадебный бум

22 февраля 2022 07:11
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Новости Беларуси. Свадебный бум, магия чисел и надежда на вечную любовь. Сегодня, 22 февраля, заветная дата, которую мечтают занести в свидетельство о браке миллионы влюбленных по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключение и белорусы.

День шести двоек. В ЗАГСах Минска ожидается свадебный бум-1

22.02.2022 – абсолютно зеркальная дата и день шести двоек. Многие верят, что такое сочетание цифр способно принести счастье, особенно парам. Несмотря на то, что сегодня вторник, желающих связать себя узами брака именно в этот день как никогда много. Например, во всех минских ЗАГСах ожидается в три раза больше желающих связать себя узами брака, чем было 02.02.2022.

# Свадьба # общество # Фотофакт

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