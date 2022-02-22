«Одно уголовное дело». На ОНТ раскрыли новые подробности событий августа 2020-го в Беларуси

Новости Беларуси. Как Беларуси удалось избежать блицкрига и незавидной участи Украины. В эфире наших коллег с телеканала ОНТ – новые громкие подробности событий августа 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая серия фильма «Одно уголовное дело» по полочкам раскладывает всю подноготную мятежа, раскрывает мотивы и методы организаторов беспорядков, демонстрирует масштабность работы, проделанной белорусскими силовиками. Как готовили переворот, кто в этом участвовал и за чьи деньги. Правоохранителям удалось пролить свет на некоторые факты.

Игорь Тур, ОНТ:

Как же действовали эти, казалось бы, незримые информационные сети, сумевшие засосать в свою деструктивную трясину самых обычных граждан? И верите ли вы в то, что может быть и талантливые ребята 25-30 лет из Telegram-каналов без посторонней помощи смогли сделать все это сами? Без кураторства, без методичек, без присмотра?

Андрей Мотолько, заместитель начальника управления Следственного комитета по г. Минску:

В Беларуси еще задолго до президентских выборов была создана информационная армия, которая должна была влиять на умы людей. Людям внушали, что государство их обманет. Потом – что их обманули, заставляя верит недостоверной информации. Информационное пространство фактически находилось под контролем нескольких групп, управляемых из Польши и Литвы.