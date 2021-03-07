Можно даже в маске. Узнали, как в метро работает новая система оплаты проезда с помощью распознавания лиц

Новости Беларуси. На неделе стало известно, что в Минском метрополитене заработала система прохода через турникеты с помощью распознавания черт лица. Полгода эта система была в тестовом режиме, а с 1 марта она доступна всем белорусам. Спустились под землю и узнали, как это работает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, ведущий: На наши вопросы ответит сотрудник Беларусбанка Сергей Лукашевич. Он знает эту систему как свои пять пальцев. Сергей, как это работает? Что мне необходимо сделать, чтобы пользоваться этой услугой каждый день?

Сергей Лукашевич, заместитель начальника управления цифровой трансформации Беларусбанка: Чтобы использовать сервис «Смотри и проходи», вам достаточно в мобильном приложении Беларусбанка подключить карту, если вы не клиент Беларусбанка. Если вы клиент, тогда вам необходимо зарегистрироваться в сервисе «Смотри и плати».

Евгений Поболовец:

За неделю в сервисе уже 1 000 новых пользователей. Кто же будет 1001-м? Интернет-банкинг Беларусбанка у меня уже установлен, нахожу здесь категорию «Смотри и плати», нажимаю, дальше действие «Включение». Система мне предлагает сделать селфи. Делаю, нажимаю «С условиями оферты согласен» и кнопку «Подключить». После этого я могу пользоваться системой. Подхожу, смотрю на экран, надпись «Проходите». Прохожу. Для чистоты эксперимента вторую попытку делаю в маске. Подходим к экрану, смотрим, здесь данные чуть дольше обрабатываются, надо немного подождать. «Проходите».

Сергей Лукашевич:

Данная система установлена на трех станциях Минского метрополитена: «Площадь Ленина», «Институт культуры», «Немига». Уникальность белорусского решения в том, что при оплате проезда с помощью лица происходит не только аутентификация пользователя, а также в онлайн-режиме списывается стоимость проезда, в отличие от вариантов в Китае и Москве, где происходит постоплата. База находится в банке, фотография не хранится. На основе фотографии делается биометрический шаблон, который представляет собой определенную математическую модель в защищенном режиме. При проходе в метрополитене изображение человека преобразовывается в хэш-модель, происходит сравнение. Если сравнение прошло – пожалуйста, проходите.