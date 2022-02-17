«В этой стране нам жить и растить наших детей». Белорусы рассказали, почему для них важно прийти на референдум

Новости Беларуси. На конституционном референдуме 27 февраля белорусам предстоит сделать выбор, который повлияет на будущее страны. Это ответственный, волнительный и судьбоносный момент для каждого. Среди тех, кто собирается выполнить свой гражданский долг, люди самых разных возрастов и профессий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Жители Минской области поделились мнением, почему для них важно прийти на референдум.
Я представитель молодого поколения. В этой стране нам жить, работать и растить наших детей. Как добросовестный гражданин свой страны я не безразличен к ее судьбе. Обязательно приду на референдум и сделаю свой выбор.
– Мы как многодетная семья, как и все граждане Беларуси, хотим, чтобы наша страна была сильной, процветающей, чтобы у наших детей было светлое будущее, где они смогут реализовать все свои возможности. Поэтому 27 февраля мы идем на референдум.
– Хотим быть уверены в завтрашнем дне, чтобы жизнь была стабильной, чтобы работали социальные гарантии. Мы за духовно-нравственные ценности нашей страны.