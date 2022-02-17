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«В этой стране нам жить и растить наших детей». Белорусы рассказали, почему для них важно прийти на референдум

17 февраля 2022 13:57
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Новости Беларуси. На конституционном референдуме 27 февраля белорусам предстоит сделать выбор, который повлияет на будущее страны. Это ответственный, волнительный и судьбоносный момент для каждого. Среди тех, кто собирается выполнить свой гражданский долг, люди самых разных возрастов и профессий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Жители Минской области поделились мнением, почему для них важно прийти на референдум.  

«В этой стране нам жить и растить наших детей». Белорусы рассказали, почему для них важно прийти на референдум-1

Я представитель молодого поколения. В этой стране нам жить, работать и растить наших детей. Как добросовестный гражданин свой страны я не безразличен к ее судьбе. Обязательно приду на референдум и сделаю свой выбор.  

«В этой стране нам жить и растить наших детей». Белорусы рассказали, почему для них важно прийти на референдум-4

– Мы как многодетная семья, как и все граждане Беларуси, хотим, чтобы наша страна была сильной, процветающей, чтобы у наших детей было светлое будущее, где они смогут реализовать все свои возможности. Поэтому 27 февраля мы идем на референдум.  

– Хотим быть уверены в завтрашнем дне, чтобы жизнь была стабильной, чтобы работали социальные гарантии. Мы за духовно-нравственные ценности нашей страны.  

«В этой стране нам жить и растить наших детей». Белорусы рассказали, почему для них важно прийти на референдум-7

Я приду на референдум и сделаю свой выбор, потому что от этого зависит будущее мое и моей страны.  

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# Референдум # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

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