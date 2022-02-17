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«Бригада при необходимости выезжает на место». В Минской области продолжается иммунизация против коронавируса

17 февраля 2022 13:55
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается иммунизация против коронавирусной инфекции. Более 47 % жителей региона завершили полный курс вакцинации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Бригада при необходимости выезжает на место». В Минской области продолжается иммунизация против коронавируса-1

В Смолевичском районе привито более 56 % всего взрослого населения. Первыми вакцинировались медики, работники социальной сферы, образования и ЖКХ. Прививки делают двумя препаратами на выбор – китайского и российского производства. Перед процедурой обязателен первичный осмотр. Главное условие – отсутствие противопоказаний. Иммунизация против COVID-19 проводится на базе поликлиники ЦРБ, а также в 9 амбулаториях района. Организована и мобильная бригада для проведения вакцинация на предприятиях.  

«Бригада при необходимости выезжает на место». В Минской области продолжается иммунизация против коронавируса-3

Павел Голубович, главный государственный санитарный врач Смолевичского района:  
Информация поступает с предприятия, когда мы с ними проводим информационно-разъяснительную работу. Поступает либо в центр гигиены или напрямую в Смолевичскую ЦРБ. То есть ведется местная работа. И бригада при необходимости выезжает на место. С декабря начата вакцинация детского населения.  

«Бригада при необходимости выезжает на место». В Минской области продолжается иммунизация против коронавируса-5

Получить прививку против COVID-19 можно в любой день, включая выходные. Среди лидеров по темпам прививочной кампании жители Дзержинского, Крупского, Слуцкого, Стародорожского районов и Жодино.  

# Вакцинация

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