Игорь Сергеенко в Пинске: «Уверены, что пройдёт в конструктивном русле, люди поддержат референдум»

Новости Беларуси. К проведению референдума все готово – об этом 16 февраля заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко в ходе поездки в Пинский район. Там подводили итоги социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Мы видим, что достаточно высокий интерес у населения к референдуму. Уверены, что пройдет в конструктивном русле, люди поддержат референдум. Об этом говорят и социологические опросы, и живое общение, которое проводится на разных площадках и в разных коллективах. Я думаю, что мы можем говорить сегодня о готовности к проведению референдума, и это показывает информация, которая поступает из регионов.