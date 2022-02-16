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Игорь Сергеенко в Пинске: «Уверены, что пройдёт в конструктивном русле, люди поддержат референдум»

16 февраля 2022 16:38
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Новости Беларуси. К проведению референдума все готово – об этом 16 февраля заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко в ходе поездки в Пинский район. Там подводили итоги социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко в Пинске: «Уверены, что пройдёт в конструктивном русле, люди поддержат референдум»-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Мы видим, что достаточно высокий интерес у населения к референдуму. Уверены, что пройдет в конструктивном русле, люди поддержат референдум. Об этом говорят и социологические опросы, и живое общение, которое проводится на разных площадках и в разных коллективах. Я думаю, что мы можем говорить сегодня о готовности к проведению референдума, и это показывает информация, которая поступает из регионов.

В Пинском районе подвели итоги экономического развития перед референдумом. Какие показатели улучшились? Читайте далее.

# Референдум # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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