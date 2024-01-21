В это время начинали предсказывать весну – собрали январские народные приметы

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».
21 января – Емелин день. Емельян Зимний. Емельян, как и Иван-бражник, носил прозвище Перезимник, что означало поворот зимы к весне и обещало скорую смену погоды. В то же время Емельян – это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга, значит, лето будет богатым на грозы.
22 января – Филиппов день. Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно, значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.
23 января – Григорий Летоуказатель. На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето: дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустился иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы.
24 января – Федосеев день. Некоторые приметы были связаны с морозами. Считалось, что крепкий минус в этот день предвещал затяжные холода, а тепло, напротив, обещало раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы – яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло – на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны – худая зима живуча».
25 января – Татьянин день. Бабий кут. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато, если небо было ясным, а на дворе стоял морозец, крестьяне ждали хорошего урожая.
26 января – Ермилов день. На Ерему (Ермила) советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку, значит, нужно ждать морозов. Однако раньше народные прогнозы были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам, тепло в дом стучится; если стену дерет – ненастье у ворот». Были и более прозаичные приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.
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