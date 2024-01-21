В это время начинали предсказывать весну – собрали январские народные приметы

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».

21 января – Емелин день. Емельян Зимний. Емельян, как и Иван-бражник, носил прозвище Перезимник, что означало поворот зимы к весне и обещало скорую смену погоды. В то же время Емельян – это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга, значит, лето будет богатым на грозы. 22 января – Филиппов день. Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно, значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.

23 января – Григорий Летоуказатель. На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето: дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустился иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы. 24 января – Федосеев день. Некоторые приметы были связаны с морозами. Считалось, что крепкий минус в этот день предвещал затяжные холода, а тепло, напротив, обещало раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы – яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло – на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны – худая зима живуча».