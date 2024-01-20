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В Афинах +10°С, в Вильнюсе до -4°С! Погода в Европе на неделю

20 января 2024 15:01
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Свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную без осадков погоду, столбик термометра в Париже покажет +6 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Афинах +10°С, в Вильнюсе до -4°С! Погода в Европе на неделю-1

Тем временем ясная с переменной облачностью погода ожидает жителей Австрии. В Вене до +2 °С. Ясно и до + 11 °С в Риме. Малооблачно и до +9 °С в Мадриде.

В столице Болгарии будет ясно и без осадков. В Софии отметка термометра опустится до -2 °С. В Анкаре пасмурно и небольшой дождь, там воздух прогреется до +7 °С. Пасмурно, сильный дождь и до +10 °С в Афинах.

В Афинах +10°С, в Вильнюсе до -4°С! Погода в Европе на неделю-4

Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда холодных дней, там ожидается преимущественно пасмурная погода и на 2 градуса ниже нуля в дневное время суток. До -4 °С понизится температура в Вильнюсе. В Варшаве +2 °С, в столице также пасмурно и без осадков. -2 °С и хмурая погода ожидается в Киеве. В Москве до -11 °С, погода при этом будет отмечена ясной, с переменной облачностью и без осадков.

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# Погода # общество # Ольга Войтенкова

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