И мороз, и потепление – какая погода ждёт Беларусь во второй половине января

Существенных изменений в погоде не предвидится. Первые дни грядущей недели вслед за выходными попытаются удержать морозную хватку, рассказали в программе «Плюс-минус».

Однако после сомнений привнесет плюсовая температура и осадки в виде дождя и мокрого снега. Они планируют сохраниться до конца недели. Легкий мороз в среднем до -2...-4 °С сохранится в ночные часы. Максимальная температура воздуха в Брестском регионе достигнет +4 °С. 24 и 25 января там усилятся порывы ветра – до 17 метров в секунду. В целом погодные условия будут не совсем благоприятные. Чуть больше ясных дней смогут ощутить жители Могилева.

В Афинах +10°С, в Вильнюсе до -4°С! Погода в Европе на неделю.

Подробный прогноз по областям страны.