Прямой эфир

И мороз, и потепление – какая погода ждёт Беларусь во второй половине января

20 января 2024 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Существенных изменений в погоде не предвидится. Первые дни грядущей недели вслед за выходными попытаются удержать морозную хватку, рассказали в программе «Плюс-минус».

И мороз, и потепление – какая погода ждёт Беларусь во второй половине января-1

Однако после сомнений привнесет плюсовая температура и осадки в виде дождя и мокрого снега. Они планируют сохраниться до конца недели. Легкий мороз в среднем до -2...-4 °С сохранится в ночные часы. Максимальная температура воздуха в Брестском регионе достигнет +4 °С. 24 и 25 января там усилятся порывы ветра – до 17 метров в секунду. В целом погодные условия будут не совсем благоприятные. Чуть больше ясных дней смогут ощутить жители Могилева.

В Афинах +10°С, в Вильнюсе до -4°С! Погода в Европе на неделю.

Подробный прогноз по областям страны.

И мороз, и потепление – какая погода ждёт Беларусь во второй половине января-4

И мороз, и потепление – какая погода ждёт Беларусь во второй половине января-6

И мороз, и потепление – какая погода ждёт Беларусь во второй половине января-8

И мороз, и потепление – какая погода ждёт Беларусь во второй половине января-10

И мороз, и потепление – какая погода ждёт Беларусь во второй половине января-12

И мороз, и потепление – какая погода ждёт Беларусь во второй половине января-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

Другие новости рубрики

Все новости
10-метровый цмок и балет на подвижной платформе – вот как завершают колядную неделю на Полесье!
20 января 2024 14:52

10-метровый цмок и балет на подвижной платформе – вот как завершают колядную неделю на Полесье!

От 75 копеек! Сколько стоят услуги соцработника для пожилых в Беларуси?
20 января 2024 14:12

От 75 копеек! Сколько стоят услуги соцработника для пожилых в Беларуси?

Где в Беларуси обучают стрельбе и сколько это стоит – рассказал директор клуба
20 января 2024 14:05

Где в Беларуси обучают стрельбе и сколько это стоит – рассказал директор клуба