Какие цветы лучше убрать с подоконника на зиму – советы по уходу за комнатными растениями

Помогаем комнатным растениям пережить зиму – об этом в программе «Плюс-минус». Если ваша домашняя оранжерея напоминает выжженную пустыню, время задуматься: а правильно ли вы подобрали растения? Организовать пышноцветущий сад на южном окне – задача непростая. Лишь избранные растения вынесут длительное воздействие прямых солнечных лучей. Что же мы можем сделать, чтобы сделать их пребывание в доме комфортным?

Исключите перегрев корней в горшке. Переместите цветочные контейнеры в декоративные светлые кашпо или держите растения в горшках из пористой керамики – она быстро испаряет влагу, но при испарении горшок и земля охлаждаются. Поливайте домашние цветы так, как поливают дачники свои огороды – на закате или рано утром. Помните: при опрыскивании и поливе капли воды, оставаясь на листьях, на солнце действуют как линзы и могут повредить растения. Не стоит выращивать на солнечных южных окнах комнатные растения, которым зимой нужен покой. Лучше перенести их в более прохладное помещение на зиму.

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