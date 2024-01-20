Азарёнок: они начнут мировую войну! Там не рациональные политики, там чудовища!

Давосский экономический форум, на котором собирается и проговаривает свои планы мировая глобалистская элита, стал заметным событием. На нем фактически объявили подготовку к мировой войне. Чем руководствуются западные воротилы и действительно ли они ведут дело к апокалипсису – в рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы идем по тонкому льду. Это сказал Президент. Вы когда-нибудь по такому ходили? Все трескается. Под ногами шумит полноводное, дикое, бешеное течение, словно зверь рвется наружу. Зверь из бездны. Со дна, где обитают подонки. На этой неделе на самом дне они собирались вместе. И рык оттуда звучит страшный. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Давос. Гэтак званы экономический форум мировой элиты. То самое дно и есть. На него собираются болотные жабы, морские ужи, ядовитые гадюки помельче и злобные питоны побольше, лютые чешуйчатые крокодилы, каракатицы, осьминоги, наутилусы, головоногие, гребешки, моллюски из обслуги. И, конечно же, настоящие морские чудовища – да, те самые кракены, мегаладоны, годзиллы, излучающие атомные лучи, когтистые кальмары, и сияла улыбкой респектабельная медуза горгона, перед которой со словами «моя госпожа», «мой президент» расшаркивался морской червь.

Вспомните праведного Иону из Библии. Он претерпевал мучения в пасти огромного кита. Кто сказал, что это метафора? Посмотрите на давосских деятелей. Из-под оглаженных белых рубах и миллиардных костюмов то и дело выпадают жабры, и иногда они неловко запихивают в брюки чешуйчатые хвосты. Они собирались в круг и камлали. Они все хотят разбудить того самого Аваддона, главного рыцаря Ада. И, кажется, веки приоткрылись. Смотрите в видео.

Что они там сказали?

Я понимаю, что сейчас очень много неопределенности, очень много негативных эмоций. Но это единственная возможность для обеспечения мира и безопасности для всех. И это может быть достигнуто, мир может быть достигнут. Мир и безопасность. Для достижения поставленных целей. И в самое ближайшее время, а не через долгие годы. Это возможно, если мы примем мудрые решения и выберем этот путь.

Григорий Азаренок:

Это что за неопределенность такая? Что может вызывать негативные эмоции, но это единственная возможность? В вибрациях от щупалец вы что-то разобрали? «Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы [силы НАТО] должны подготовиться к конфликту с Россией», – Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО. Газета Bild: Бундесвер готовится к военному столкновению с Россией. Сценарий предстоящих масштабных учений НАТО под общим названием Steadfast Defender 2024 станет «началом третьей мировой войны», где НАТО должно будет продемонстрировать свою способность быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей альянса для укрепления Европы. Польские заводы увеличивают производство оружия в несколько раз благодаря беспрецедентным инвестициям в оборонную промышленность. Даже предприятия, которые недавно прошли модернизацию, стремятся увеличить свое производство, поскольку их мощности уже перестали удовлетворять потребности. В ближайшее время в Польше призовут еще до 230 тысяч человек. Это официальные источники. У Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к войне с Россией, ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. И такие заявления посыпались как из рога изобилия. Это говорят они, не мы. Мы подчеркиваем, что наша Военная доктрина, Концепция национальной безопасности – миролюбивые. Мы не обозначаем конкретных противников, враждебные народы. А они прут морским клином. Интересно, на какой территории они собрались воевать с Россией.

Григорий Азаренок:

Они начнут мировую войну. Начнут ее. И когда Президент России вопрошает – ну не придурки ли, мы же все могли закончить сразу, мирными договоренностями – не придурки. Они так и хотели. В этом и был план. И они с особым цинизмом это подтверждают. Что нам делать сейчас? Готовиться к худшему, лучшее пусть будет приятным сюрпризом. Там не рациональные политики, там чудовища, в их жилах не красная теплая кровь, а холодная мутная мертвая вода, и если присмотреться внимательнее, зрачки у них желтые. Почему они это делают? Ящерица издыхает. Новых рынков сбыта нет. Новых земель для захвата нет. Им нужно сбросить человечество в кровавый омут и холодным рыбьим глазом наблюдать за корчающимся от излучения младенцем на руках у матери – и делать научные выводы. Они всплывают на поверхность. Лед ломается. Мы держим их на прицеле.

Лукашенко о Военной доктрине: мы никогда не были защищены так, как сейчас. Подробности. Что же делать нам? С холодной головой понимать – дно проламывает себе дорогу. Но крепки в этом году крещенские морозы. Крепок лед нашей государственности. Заковывайте в него всех морских гадов. И освящайте воду. Повернитесь на Запад и скажите: отрекаюсь от тебя, сатана, всех дел, похоти твоей лживой, мерзости твоей, демократии твоей, всех слуг твоих отрекаюсь, гордыни твоей бесовской, интриг твоих грязных, роскоши твоей поганой, денег твоих кровавых, не боюсь всех гадов твоих, верую в Господа и Президента. И смело ныряйте. Ящерицы уползут на дно.