Пустовой: «Осознавая, что лучше нас нашу страну никто не сделает, далеко уедем»

Независимый путь Беларуси – что это? В эти дни я смог визуализировать это понятие. Очень большая часть людей стоит у храмов за водой – основной глубинный народ, а другая сидит в ресторанах – мидл-класс. И все они наши! Мощь и внутренняя сила страны в способности обеспечить запросы общества. Разнородного и плюралистического. И чем больше запросов будет обеспечено, тем сильнее будет государство. Нам, конечно, всем хочется, чтобы гарантом всех наших уникальных возможностей выступал один человек. А этот человек хотел бы, чтобы все наши уникальные гарантии еще были закодифицированы в законах, концепциях, доктринах. О главном. В смысле Первом. И событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Что такое политическая импотенция? Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Разделяй и властвуй – это алфавит геополитической стратегии тех, кто сунется к нам без спроса. Нас разделяли в 2020-м. Извне. Потом на теме СВО снова извне и уже на внешней повестке. Сейчас снова извне и уже на внутренней повестке – электоральной. Почему выборный период? Да потому, что людей разделяет выбор. У каждого свои предпочтения. Поэтому это самый удобный период всколыхнуть общество. Но общество незрелое. А мы уж опытные. Понимаем, что бесплатные плюшки бывают только на майданах. Страна слабеет, и ее территория превращается в локацию для больших игр. Правда, за столом кто угодно, но не народ этой страны. Народ – лишь инструмент в борьбе за новый геополитический трофей. А мы сами определяем свои действия. По нынешним временам это большая роскошь. Но ее нас снова хотят лешить, поссорив на фоне электоральной кампании. И что? Ничего другого враги не умеют, да и не могут, как только призвать не идти на выборы. Только вдумайтесь – вам предлагают плюнуть в колодец, из которого нам пить – минимум 5 лет. Я думаю: после таких заявлений страницу про «беглых» пора перевернуть. Они сами себя дискредитировали. Не бежать электоральный марафон могут призывать только те, кто в нем не может участвовать. Понимая – нет победы. Это называется политической импотенцией. А как же дебаты. И битвы кандидатов. Политика, конечно, не блогерство, но сейчас людям нравится гладиаторство. Нельзя лишь, если ты действительно за страну, разделять общество. Тянуть в какую-то из сторон. За нас это делают враги государственности. Только в круг, только вместе. Лукашенко: Мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом. «Обсуждали всей страной!» Как принималась Концепция нацбезопасности?

Евгений Пустовой:

Эта неделя у Президента вообще была законодательной. Глава государства закрывает самые важные, сложные и противоречивые гештальты как на оперативном, так и стратегическом уровнях. Почти военная терминология звучит – речь заходит о Концепции национальной безопасности и Военной доктрине нашей страны. Каким быть второму по значимости документу в стране – Концепции (после Конституции) – обсуждали всей страной. 70 дискуссионных площадок, научные и экспертные прения, анализ предложений – это, что называется, самый народный путь принятия стратегических решений. Так было и с Концепцией национальной безопасности. Это и есть вовлеченность людей в государственное строительство. Так же было при работе над Конституцией. Именно исходя из обновленной редакции Основного закона оба документа утверждаются Всебелорусским народным собранием. Куда уже более демократически?! Сначала обсудили всем белорусским миром, а затем через делегированных представителей от всей страны будем принимать. Подробности в сюжете. Но тут нужны глубинные специфические знания и въедливая аналитика. Так, чтобы учесть все геополитические нюансы, так, чтобы сохранить суверенитет и независимость. Так, чтобы нацистские оккупанты, «панские пуги» или помещичьи плетки остались в истории. А у нас было будущее. А для этого надо предвидеть риски, принимать управленческие решения по минимизации вызовов и угроз. Вольфович: мы усилили положения Концепции нацбезопасности Беларуси. Военная доктрина не предусматривает кардинальной ревизии. Да и какая ревизия может быть? Белорусы как были, так и остались миролюбивым народом. Можно рвать на себе тельник, клеить на машины наклейки «можем повторить». Но никогда не привыкнешь к авиаударам и артобстрелам. Поэтому не надо говорить о поворотах и разворотах. Мы все сделали, чтобы укрепить обороноспособность. Но по-прежнему готовы к рукопожатию с военными атташе других стран и блоков. Хотят ли белорусы войны? Даже вопрос задавать не надо.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Республика Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Можно так сказать, что ключевой посыл – дух Военной доктрины.

Сделанное белорусами для белорусов. В чем прелесть отечественного авто? Евгений Пустовой:

Как и «БЕЛДЖИ», и в целом сильная система вертикали власти. И то, что Лукашенко прав. Как назвали его наши оппоненты. Пророк. Согласен. Все, что сделали в машиностроении, правильный путь.