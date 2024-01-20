В Пинске стартовал фестиваль «Берестейские сани». Чем удивляли гостей?

10-метровый символ года и «Щелкунчик» от артистов Большого театра. Масштабным зимним фестивалем «Берестейские сани» завершают колядную неделю в столице Полесья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пинск стал третьим городом, который принимает уже традиционный для Брестской области праздник. Впрочем, бренд «Берестейских саней» выходит за рамки одного региона и превращается в новый формат событийного туризма Беларуси.

Все начинается с саней, и впервые погода позволяет этому поистине зимнему транспорту возглавить парад. Зимний карнавал в столице Полесья впечатляет масштабом. Свыше 30 предприятий – флагманов региона – разработали для фестиваля подвижные платформы. На каждой разворачивается своя история.

Пока на одной балерины Большого театра докручивают фуэте, а на другой зрителей приветствует 10-метровый символ года – белорусский цмок.

Светлана Соловей:

Сколько творчества, сколько фантазии у людей. За наш народ можно только гордиться!

Из года в год фестиваль бьет рекорды по количеству гостей и участников. В 2024 году у «Берестейских саней» появилась даже своя книга-рекордов. Первая запись – каша по полесскому рецепту. 2 000 порций разошлись за несколько часов.